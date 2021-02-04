В Перми мужчина убил сожительницу и ее отца

В Перми сотрудниками полиции задержан подозреваемый в убийстве двух человек (часть 2 статьи 105 УК РФ).

Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю, накануне мужчина вооружился ножом и напал на свою сожительницу. По версии следствия, фигурант нанес ей многочисленные ранения, от которых она скончалась. Позже преступник напал на отца женщины и убил его.

В этот же день подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска.

В настоящее время мужчине избирается мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.