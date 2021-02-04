В Саратове арестовали группу наркодилеров

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении группы наркодилеров.

Дело квалифицировано по части 3 статьи 30, пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ "Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере". Подозреваемые арестованы, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Саратовской области на официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

Группа состояла из двух безработных жителей Заводского района, у них изъято более 10 килограммов марихуаны. Кроме этого, более одного кг марихуаны наркодилерам уже удалось сбыть.

За эту незаконную деятельность подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.