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04.02.2021 21:02
Рубрика: Общество

Из сердца не выкинешь

Ученые разработали "умную" биоткань
Текст: Андрей Куликов (Саратов)
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(8375)
Ученые Саратовского госуниверситета имени Н.Г. Чернышевского разработали лазерную технологию по изготовлению наноматериалов, которые можно использовать для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследования проводились вместе с коллегами из Первого медуниверситета имени И.М. Сеченова и Московского института электронной техники. Отчет опубликован в одном из ведущих научных журналов мира.

Фото: pixabay.com
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Биополимерные материалы, созданные российскими специалистами, участвуют в процессе формирования новых кровеносных сосудов и нервных клеток, способствуют росту и делению клеток тканей организма человека. Как рассказала руководитель группы исследователей, заведующая кафедрой радиотехники и электродинамики Ольга Глухова, созданный материал обладает высокой биосовместимостью с сердечно-сосудистой системой человека. Это позволяет использовать его при установке имплантатов: например, насосов по перекачке крови.

Кстати, в ходе еще одного изыскания ученые решили проблему доставки лекарств в организм человека через систему кровообращения с помощью атомов высокопрочного материала графена.

Многие исследования физиков, математиков, химиков и биологов саратовского университета связаны с медициной. В этом году в вузе пройдет первый набор абитуриентов на новый факультет - фундаментальной медицины. Ректор вуза Алексей Чумаченко напомнил, что в 1909 году весь Саратовский университет начинался с одного медицинского факультета, и вот теперь ход развития науки привел к возвращению в вуз этого направления.

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