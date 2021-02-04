Ученые Саратовского госуниверситета имени Н.Г. Чернышевского разработали лазерную технологию по изготовлению наноматериалов, которые можно использовать для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследования проводились вместе с коллегами из Первого медуниверситета имени И.М. Сеченова и Московского института электронной техники. Отчет опубликован в одном из ведущих научных журналов мира.

Биополимерные материалы, созданные российскими специалистами, участвуют в процессе формирования новых кровеносных сосудов и нервных клеток, способствуют росту и делению клеток тканей организма человека. Как рассказала руководитель группы исследователей, заведующая кафедрой радиотехники и электродинамики Ольга Глухова, созданный материал обладает высокой биосовместимостью с сердечно-сосудистой системой человека. Это позволяет использовать его при установке имплантатов: например, насосов по перекачке крови.

Кстати, в ходе еще одного изыскания ученые решили проблему доставки лекарств в организм человека через систему кровообращения с помощью атомов высокопрочного материала графена.

Многие исследования физиков, математиков, химиков и биологов саратовского университета связаны с медициной. В этом году в вузе пройдет первый набор абитуриентов на новый факультет - фундаментальной медицины. Ректор вуза Алексей Чумаченко напомнил, что в 1909 году весь Саратовский университет начинался с одного медицинского факультета, и вот теперь ход развития науки привел к возвращению в вуз этого направления.