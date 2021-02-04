Число отравившихся водой из-под крана красноярцев достигло 92

В Красноярске зарегистрировано уже 92 случая острой кишечной инфекции, трое взрослых госпитализированы. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Все пострадавшие - жители нескольких домов в Октябрьском районе краевого центра. Вспышка инфекции, по данным санитарно-эпидемиологического расследования, произошла с 30 по 31 января.

- Фактором заражения послужила загрязненная вода из сети централизованного водоснабжения после остановки водозаборных сооружений "Гремячий лог", - прокомментировали в ведомстве.

Между тем, как говорят в краевом Роспотребнадзоре, сейчас качество питьевой воды по всем показателям соответствует норме, в том числе, и в домах, где живут заболевшие.