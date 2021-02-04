Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области согласовали перечень из 24 объектов, строительство которых в этом году предполагается передать инвесторам по концессионным соглашениям.

По словам министра экономического развития региона Льва Решетникова, пятнадцать объектов относятся к сфере физической культуры и спорта, семь - к сфере обработки, захоронения, обезвреживания твердых коммунальных отходов, два - к сфере здравоохранения и соцобслуживания. Восемнадцать объектов оказались в списке впервые.

В частности, областное правительство предлагает потенциальным концессионерам возведение областного онкодиспансера (площадка не определена), регионального центра сноуборда на улице Немировича-Данченко в Новосибирске, спортивного комплекса с ледовыми аренами на улице Связистов, физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом и бассейном на улице Авиационной областного центра.

Помимо этого, в перечень вошли объекты в районах области - физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом в городе Черепаново, полигоны ТКО в Кыштовском районе, городе Болотное и вблизи села Завьялово Искитимского района. А также пансионат на 150 мест для пожилых людей, который запланировано открыть на территории Мочищенского сельсовета Новосибирского района. Этот объект региональный министр труда и социального развития Ярослав Фролов назвал "сложным" - его включают в перечень уже в четвертый раз.

- Есть проблемы с поиском инвестора. Земельный участок имеет сложности по конфигурации, разграничению. Надеемся, на этот раз найдем решение, - пояснил министр.

Председатель комитета заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Федор Николаев назвал перечень "некой офертой органов власти: чтобы частный инвестор видел, в какие точки могут быть направлены инвестиции".

- С одной стороны, документ является декларативным. Обязательств по заключению соглашений, если объект попал в перечень, нет, - отметила заместитель председателя комитета заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирина Диденко. - Но мы видим в нем ряд объектов, которые могут быть построены за счет бюджетных средств, если не будут найдены инвесторы. Поскольку их создание относится к полномочиям исполнительных органов власти региона. Это прежде всего онкодиспансер - наиболее значимый объект для жителей области.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения региона Александр Колупаев, онкоцентр предположительно будет рассчитан на 600 мест. Сейчас идет согласование характеристик медучреждения с федеральными структурами.

В свою очередь глава минздрава Новосибирской области Константин Хальзов отметил, что уже разработано медико-техническое задание, соответствующее всем современным трендам в онкологии.

Депутатов беспокоит, что частные инвесторы неохотно идут в социальную сферу. По мнению Льва Решетникова, интерес зависит от экономической целесообразности и условий областного софинансирования.

- В спортивной сфере, которая интересует инвесторов, мы готовы рассматривать строительство в основном за счет частных инвестиций. Что касается объектов ТКО и социальной сферы, более масштабных по объему инвестиций, то здесь применяется механизм государственно-частного партнерства, - подчеркнул министр экономразвития региона.

Прямая речь

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области:

- К новым проектам ГЧП нужно подходить более избирательно и требовательно. В первую очередь будем реализовывать проекты с федеральным софинансированием. В частности, мы предполагаем, что сможем добиться начала выполнения большой федеральной программы строительства новых школ с привлечением частных инвестиций. Также будем поддерживать проекты ГЧП, в которых не предполагаются прямые обязательства бюджета по возврату вложенных инвестиций, а предусмотрен их возврат в значительной степени за счет коммерческой деятельности концессионеров.