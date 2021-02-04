Дома жителей северных районов Омской области отключили от газа

Жители трех районов Омской области второй год подряд вынуждены отапливать свои дома дровами и электрическими обогревателями. Нынешней зимой газ там подают только для приготовления пищи. Причина - истощение местного месторождения. Власти обещают проложить нитку от магистрального газопровода, а пока - выдать людям единовременное пособие. Насколько эти суммы компенсируют реальные расходы на электроэнергию и дрова и есть ли возможности оперативно решить проблему, выясняла корреспондент "РГ".

Энергетический кризис на омском севере возник не вчера. Тевризское газовое месторождение и прежде не отличалось надежностью. Первый тревожный звоночек прозвучал еще девять лет назад. Тем не менее северян активно агитировали подключаться к источникам голубого топлива.

Прошлой зимой ситуация повторилась. В лютые холода газ иссяк. Северянам, не имеющим возможности самостоятельно обогревать жилье, предложили переждать морозы на местной базе отдыха. Чтобы не допустить необоснованного завышения цен поставщиками угля и дров населению, к делу подключили прокуратуру.

В канун нынешней зимы людей предупредили, что газа снова может не быть и настоятельно рекомендовали обзавестись альтернативными источниками отопления. Тем не менее к новым испытаниям многие оказались не готовы. В декабре давление в газопроводе упало до критических отметок и подача природного топлива в сельские дома полностью прекратилась. Люди забили тревогу. Распоряжением губернатора на территории Знаменского, Тевризского и Тарского районов Омской области ввели режим повышенной готовности.

- Скважины Тевризского газоконденсатного месторождения практически выработали имеющиеся запасы, объемы добычи, по сравнению с 2019 годом, упали вдвое, - констатировал министр энергетики и ЖКК Омской области Антон Гаак. - Этого объема может хватить в лучшем случае для приготовления пищи.

Самая сложная ситуация сложилась в Знаменке, где без отопления осталось сразу 28 многоквартирных домов. Замерзающим селянам выделили обогреватели и 9,5 миллиона руб-лей на усиление электропроводки.

Сегодня газа хватает не только для снабжения кухонных плит, но и для отопления квартир социально незащищенных категорий селян - семей с детьми до года, пенсионеров старше восьмидесяти лет, инвалидов первой-второй групп. Остальных власти решили поддержать рублем.

- Жители, коммунальные платежи которых выросли из-за перехода на электротермию, получат разовую компенсацию из регионального бюджета в размере 17427 рублей. Те, кто перешел на печное отопление - более пяти тысяч рублей, - пообещал глава региона Александр Бурков.

По словам селян, этих средств на зиму им должно хватить.

- Счет за электроэнергию за январь составил около пяти тысяч рублей. В феврале морозы ослабнут, траты будет гораздо меньше, так что в смету уложимся, - делится расчетами житель Знаменки Иван Проскурин. - Если топить печь, то пять-шесть кубометров дров тоже до конца зимы должно хватить.

Дрова в Знаменке продают по цене две-четыре тысячи рублей за кубометр. Самый дешевый - тополь, дорогой - вяз. Неколотые чурбаки - на четверть дешевле. Отходы лесного и деревообрабатывающего производства можно взять за 700-800 рублей.

Чтобы свести затраты к минимуму, власти предлагают людям самим заготавливать дрова. Однако желающих единицы.

- У нас из 350 отключенных от газа абонентов более половины - это льготники, инвалиды и пожилые люди. Большинству для заготовки нужно кого-то нанимать. Я обзвонила всех, кто подает объявления о продаже дров в районной газете, и никто не соглашается помочь, - обрисовала сложившуюся ситуацию депутат Тарского городского совета Ольга Евдокимова.

Сельских жителей, отключенных от скважины, волнует вопрос: что теперь делать с газовым оборудованием, в которое в свое время они вложили немалые деньги?

Власти видят выход в удлинении трубопровода, соединяющего Омск с северными районами, который строит "Газпром". И обещают, что уже в этом году начнут проектировать участок от Большеречья до Тары. На его строительство потребуется минимум два года. А пока северянам придется отапливать жилища с помощью альтернативных источников. .

Тем временем

"Россети Сибирь" выявили крупное хищение электроэнергии в омском поселке Дружино. В ходе проверки выяснилось, что к сетям незаконно подключили сразу девять строящихся жилых домов.

Недобросовестными подрядчиками уже занимаются правоохранительные органы.

Всего в прошлом году в Омской области украли шесть миллионов киловатт-часов электроэнергии. Контролеры оформили 531 акт неучтенного потребления. Это значительно меньше, чем в 2019-м, - 14,8 миллиона и 993 акта соответственно.