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Рубрика: Власть

Определились c выбором

Большинство алтайских предпринимателей перешло на "упрощенку"
Текст: Татьяна Кузнецова (Алтайский край)
Российская газета - Экономика Сибири № 23(8374)
В Алтайском крае чуть больше двух процентов предпринимателей не смогли выбрать систему налогообложения после отмены единого налога на вмененный доход. Правда, эти данные не учитывают тех, кто зарегистрирован в других регионах, но работает в крае. Смогут ли предприниматели после изменения налоговых режимов сохранить свой бизнес или уйдут в тень - мнения участников рынка разошлись.

В Алтайском крае к началу 2020 года ЕНВД платили 37 тысяч субъектов МСП, из них 24 тысячи были зарегистрированы в крае, 13 тысяч - в других регионах. По информации регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры на 15 января 2021 года, большинство предпринимателей с местной "пропиской" выбрало упрощенную систему налогообложения (УСН).

Катырин: Отмена ЕНВД не приведет к массовому закрытию бизнеса

- Только 538 субъектов МСП, зарегистрированных в крае, не смогли определиться с выбором и были автоматически переведены на общее налогообложение, - подчеркнул начальник профильного управления Александр Евстигнеев. - Но до 1 февраля у них есть возможность перейти на упрощенную систему. При этом те, кто платит "упрощенку", могут дополнительно оформить и патент - например, на сезонные виды работ и услуг. Даже те, кто работает с подакцизными товарами, имеют право использовать патент, совмещая его с другими налоговыми режимами.

Как смена налоговых режимов после коронавирусных ограничений повлияет на развитие малого бизнеса, станет ясно по прошествии двух-трех кварталов и уплаты налогов, утверждают представители МСП. По прогнозу главы Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина, в ближайшее время можно ожидать небольшой отток предпринимателей в теневой сектор.

- Конечно, такое возможно, - подтвердил корреспонденту "РГ" Александр Евстигнеев. - Но в крае в прошлом году целенаправленно реформировали действующие налоговые режимы, чтобы предотвратить возможный отток МСП в неофициальный сектор. К тому же пандемия подтвердила, что работать "в белую" выгоднее, чем в тени. Ведь мерами поддержки на возобновление деятельности, выплату зарплаты, а также льготными кредитами могли воспользоваться только легальные предприниматели. Поэтому в 2020 году мы, наоборот, наблюдали тенденцию выхода из тени. Конечно, из-за отмены ЕНВД кто-то примет решение уйти в неконтролируемый сектор, но, думаю, большинство останется.

В Алтайском крае в прошлом году только на дополнительные меры поддержки предпринимателей из средств федерального бюджета было направлено почти 8,3 миллиарда рублей - это субсидии и беспроцентные кредиты на выплату зарплаты, а также льготное кредитование на возобновление деятельности. Кроме того, региональный Фонд микрозаймов выдал рекордную сумму - один миллиард рублей. Выросли объемы поддержки и в региональной гарантийной организации - субъектам МСП выдали поручительств на сумму более 540 миллионов рублей, что позволило привлечь в банках 1,8 миллиарда рублей кредитных средств.

Фото: iStock
Переход с ЕНВД на упрощенное налогообложение продлится до 31 марта

Напомним, что в ноябре 2020 года в крае приняли поправки к закону о патентах, чтобы сделать их более привлекательными для предпринимателей. В частности, расширили круг субъектов МСП в сфере торговли и общественного питания, которые могут перейти на патентную систему, распространили ее на предпринимателей, работающих в животноводстве, а также установили минимальные ставки для сельской местности с малочисленным населением.

Исполнительный директор Союза предпринимателей Алтая Юрий Фриц убежден, что благодаря такому усовершенствованию патентная система стала более востребованной, хотя и вынужденно, поскольку после отмены ЕНВД альтернативы у многих просто нет. При этом для некоторых видов деятельности ставки патентов по-прежнему остались высокими - заметно выше ЕНВД и УСН.

- Думаю, что из-за смены налоговых режимов мы потеряем какое-то число предпринимателей, - комментирует ситуацию Юрий Фриц. - Кто-то закроет дело, кто-то уйдет в тень, кому-то придется оптимизировать бизнес, сократив число наемных работников. Но в целом ситуация с отменой ЕНВД не катастрофичная. Это всего лишь один из неблагоприятных факторов. На мой взгляд, более существенные факторы, влияющие на сокращение числа предпринимателей, - падение покупательского спроса и уход торговли в онлайн.

Чтобы переход на новые налоговые режимы был менее болезненным, региональный Союз предпринимателей предлагает краевым властям снизить ставки по "упрощенке", как это сделали в некоторых регионах (например, в Республике Алтай установили ставку в один процент). Но пока предложение находится на стадии обсуждения.

- Требуется и дальнейшая корректировка патентной системы. Мы считаем, что стоимость патента должна снижаться с увеличением числа наемных работников. А сейчас она растет, что не стимулирует малый бизнес официально трудоустраивать работников, - подчеркнул руководитель бизнес-сообщества.

В ДФО власти и бизнес по-разному оценили будущую отмену ЕНВД

В региональном управлении по развитию предпринимательства корреспондента "РГ" заверили, что налоговые режимы будут постоянно дорабатываться с учетом изменения экономической ситуации.

- Работа по реформированию упрощенной системы налогообложения и пантентов будет продолжена. Сегодня у регионов появилась возможность расширять патентную систему новыми видами деятельности, регулировать потенциально возможный годовой доход. Мы пока не фиксируем резкого перетока предпринимателей в другие регионы. Хотя такой риск есть, - резюмировал Александр Евстигнеев.

Справка РГ

По данным управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, за одиннадцать месяцев 2020 года в регионе создано 3640 новых компаний малого бизнеса, закрыто 4956, из них 4039 - по решению налоговых органов.

Зарегистрировано 7269 новых индивидуальных предпринимателей, 9396 прекратили свою деятельность. Почти 10,1 тысячи получили статус самозанятых. Всего на 1 декабря 2020-го в крае насчитывалось 74,9 тысячи хозяйствующих субъектов малого предпринимательства, в начале года их было 77,8 тысячи.

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