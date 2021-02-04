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04.02.2021 06:05

Шанс для Алтая

Текст: Дмитрий Богданов (председатель комиссии по санаторно-курортной сфере Общественного совета Ростуризма, руководитель СКК "Знание" (Сочи))
Российская газета - Экономика Сибири № 23(8374)
С 20 по 23 мая этого года на Барнаульском гребном канале пройдет второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

Я принимал длительное и активное участие в подготовке Олимпиады-2014 в Сочи. В чем нюанс таких мероприятий? Для чиновников важно хорошо все провести и отрапортовать об этом, для бизнеса - получить дополнительный доход. Но давайте внимательно посмотрим на рекомендации МОК.

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Проведение массового спортивного мероприятия - это мощный маркетинговый инструмент. Он необходим для решения ключевой задачи - познакомить весь мир с регионом, где проводятся международные старты, и в идеале влюбить в него. Не только тех, кто сюда приедет, а всех, до кого можно достучаться, используя соревнования как повод. По принципу: если вы живете всего-то в семи (и далее) часах полета, то минимум раз в жизни должны побывать на Горном Алтае, в Белокурихе, Солонешенском и других предгорных районах.

Провести мероприятие для нескольких сотен спортсменов, тренеров, технического персонала и чиновников - техническая функция. А вот если вы привлечете сюда за счет этого минимум десять миллионов человек из разных стран, то в жизни региона произойдут большие перемены. Кто-то найдет на Алтае пользу для здоровья, кто-то подзарядит свои "батарейки". А кто-то именно здесь получит возможность переосмыслить важные вещи. Знаю, сюда как-то прилетал вице-президент компании "Шелл" и остался доволен, поскольку нашел наконец верное решение какой-то глобальной задачи. Впоследствии он отправлял на Алтай своих сотрудников и знакомых по бизнесу.

Даже гостиничный персонал к будущему этапу Кубка мира надо готовить по-особенному. Нелишне вспомнить знаменитую историю с президентом США Джоном Кеннеди, посетившим однажды базу НАСА на мысе Канаверал. Пообщавшись со многими известными учеными и сотрудниками базы, Кеннеди встретил в коридоре пожилого афроамериканца с совком и пакетом для мусора. Из вежливости президент спросил уборщика, что тот делает в НАСА. И получил ответ: "То же, что и любой человек. Я работаю, чтобы сделать возможным полет человека на Луну". Извечный вопрос: "Ты кладешь кирпичи или строишь храм?" Чиновники предпочитают ограничиваться "кирпичами", но этого мало - надо думать, как построить храм любви к своей территории.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
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В рекомендациях МОК прямо написано, что подготовка и проведение Игр должны способствовать перерождению территории и выхода на качественно иной уровень, на осознание своей ценности для всего мирового сообщества на долгие годы вперед. Мы в Сочи такой посыл стараемся беречь и руководствоваться им после Олимпийских игр. И охотно делимся своим богатым опытом с Карелией, Башкирией, Крымом. Готовы помочь и Алтаю - чиновникам, подрядчикам, местной академии гостеприимства и СМИ.

Пока же мы с единомышленниками готовимся к проведению в Сибири со 2 по 5 марта Всероссийского форума "Здоровье 2021+". Основные мероприятия пройдут в Новосибирске, Барнауле и Белокурихе. Цель форума - способствовать формированию эффективного отраслевого рынка в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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