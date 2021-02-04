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04.02.2021 14:37
Рубрика: Происшествия

Обвиняемых по делу о прорыве дамбы на Сейбе отпустили из-под стражи

Текст: Надежда Столярчук

Курагинский районный суд изменил меру пресечения обвиняемым в гибели 20 человек из-за прорыва дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Красноярский краевой суд.

ЧП произошло 19 октября 2019 года, на реке Сейба оказался разрушенным каскад дамб технологических водоемов золотодобывающей артели ООО "Сисим". Хлынувшая вода затопила рабочий поселок, погибли 20 человек.

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По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Под стражу были взяты директор и два сотрудника золотодобывающей компании. Теперь арест заменен на запрет определенных действий - например, им нельзя покидать место жительства, находиться в районе работ на реке Малая Сейба, общаться со свидетелями и потерпевшими, пользоваться мобильной связью и интернетом.

Как пояснили в краевом суде, на такой шаг пришлось пойти потому, что преступление квалифицируется как средней тяжести, поэтому содержать подсудимых под стражей можно не более шести месяцев с момента поступления дела в суд.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Прорыв дамбы в Красноярском крае

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