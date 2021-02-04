Норильск - один из ведущих промышленных центров России. Ключевая точка роста Арктики, обладающая богатым минерально-сырьевым потенциалом, играющая роль форпоста важной логистической артерии - Северного морского пути.

26 октября 2020 года глава государства утвердил Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Документ создавался рабочей группой под руководством Министерства развития Дальнего Востока и Арктики РФ, в состав которой вошли ученые, представители профильных федеральных ведомств, главы северных субъектов и муниципалитетов, а также крупнейшие компании. Совместными усилиями правительства страны, руководства Красноярского края, муниципалитета и "Норникеля" по поручению Совета Федерации разработан Комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 года, предполагающий инвестировать в обновление его инфраструктуры и жилищного фонда порядка 120 миллиардов рублей.

Сейчас на стадии подписания находится четырехстороннее соглашение Федерация - край - муниципалитет - "Норникель", которое даст старт кардинальной модернизации города. Только на первом этапе - до 2024 года - предусмотрено выполнение обоснованных и проработанных первоочередных мероприятий на сумму 18,1 миллиарда. Деньги на то, чтобы Норильск вышел на новый уровень развития, есть, однако не менее важно, кто ими будет распоряжаться.

В начале года в Норильске избрали нового мэра. Кресло, которое оставалось вакантным на протяжении шести месяцев, занял представитель кадрового резерва губернатора Красноярского края, руководитель фракции партии "Единая Россия" в горсовете Дмитрий Карасев. Наш разговор - о будущем заполярного города, о том, как обеспечить надежность гигантского муниципального хозяйства, социальную защищенность и комфорт норильчан.

Дмитрий Владимирович, вы принимаете дела в непростое время. Между тем задачи, которые предстоит решать, весьма амбициозны. На каких принципах планируете выстраивать свою работу?

Дмитрий Карасев: Реализация Комплексного плана накладывает большую ответственность. Столь масштабных мероприятий, которые предусмотрены в этом документе, в городе не проводилось, пожалуй, последние 30 лет. Да и в современной истории других арктических городов такого тоже не было. Конечно, самое главное - не обмануть доверие норильчан, которые очень ждут, что качество жизни будет сохранено на высоком уровне. Нам предстоит серьезная работа по модернизации и обновлению городской инфраструктуры, жилищного фонда, системы ЖКХ.

Дмитрий Карасев: Норильск станет хорошим примером для других городов, причем не только северных. Фото: Пресс-служба администрации Норильска

Сейчас очень важно наладить активное взаимодействие с федеральными министерствами для включения города в общероссийские программы, выстроить конструктивные отношения с правительством Красноярского края. Уже 1 февраля состоялось наше первое совместное рабочее совещание в Красноярске, по-деловому нацеленное на результат. Также прошли встречи в Заксобрании края, с депутатами от Норильска, представителями землячества норильчан. Уверен, наши инициативы будут находить поддержку со стороны краевых властей. Порядка 36 процентов краевого бюджета дает Норильск. Очевидно, что развитие города во многом определяет развитие всего региона. И, конечно, я, как представитель кадрового резерва губернатора, несу огромную ответственность перед Александром Викторовичем Уссом, которого не могу подвести.

Традиционно рабочие отношения складываются у города с компанией "Норникель", которая в том числе взяла на себя значительные обязательства по финансированию Комплексного плана. Как видим, сторон, заинтересованных в том, чтобы жизнь в Норильске изменилась к лучшему, много. Чтобы добиться эффекта, предстоит совместная командная работа.

Вы упомянули поездку в Красноярск. Удалось ли встретиться с губернатором?

Дмитрий Карасев: Пока нет. Я прекрасно понимаю занятость главы региона первостепенными задачами, нацеленными на поддержание социальной стабильности, особенно в условиях нынешней эпидемиологической обстановки. Уверен, встреча состоится, как только губернатор найдет время.

Вы входили в состав городской комиссии по разработке Комплексного плана, плотно работали с краевыми и федеральными специалистами, то есть хорошо знакомы с этим документом. Что, на ваш взгляд, требуется воплотить в первую очередь? Каков объем финансирования и на что пойдут деньги?

Дмитрий Карасев: Значительные средства будут направлены на реализацию программы реновации жилищного фонда. Последний многоквартирный дом в Норильске ввели в эксплуатацию в 2002 году. При этом ежегодно один-два дома у нас признаются аварийными. Проект реновации администрация совместно с градообразующим предприятием разрабатывала в течение нескольких лет. Он предусматривает строительство 97 жилых домов, а также реконструкцию трех, имеющих историческую ценность. Кроме того, запланирован снос 45 аварийных и ветхих строений. Предусмотрены и работы по благоустройству прилегающих территорий.

Сотни тысяч человек работают на Севере в суровых, спартанских условиях высоких широт. Есть ли у норильчан возможность встретить пенсию у теплого моря?

Дмитрий Карасев: Да. Все, кто отработал в районах Крайнего Севера не менее 15 лет, могут принять участие в программе переселения. В 2011 году между Министерством регионального развития РФ, правительством Красноярского края, администрацией Норильска и ГМК "Норильский никель" было подписано соглашение о содействии переселению жителей Норильска и Дудинки до 2020 года. Возможностью перебраться из Норильска на "материк" уже воспользовались 8219 семей. Не будь этого документа, за год поменять прописку могли бы не более 90 семей. Соглашение - яркий пример эффективного государственно-частного партнерства в Российской Федерации. Продолжение финансирования этой программы предусмотрено также в рамках мероприятий Комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года.

Какие еще перемены намечаются в социальной сфере?

Дмитрий Карасев: Важно подчеркнуть, что Норильск никогда не стоял на месте. Город динамично развивается. И все изменения нацелены на то, чтобы сделать жизнь норильчан лучше, комфортней. В 2018 году, например, после реконструкции был открыт обновленный аэропорт с модернизированной взлетно-посадочной полосой. В декабре 2020-го заработал спортивный комплекс "Айка" с залом для мини-футбола, боулингом и фитнес-зоной. Действуют современный центр "Арена" с фитнес-клубом и самым северным в нашей стране аквапарком, Дворец спорта "Арктика" с хоккейной ареной. Органично вписалась в культурный ландшафт города новаторская "Полярная арт-резиденция", где задает тон наш легендарный Заполярный театр драмы. Российским и иностранным гостям наряду с достопримечательностями Таймыра, заповедниками "Большой Арктический" и "Плато Путорана" Норильск готов раскрыть и свой потенциал индустриального туризма.

Изменения, заложенные в наших программах, коснутся всех сфер жизни. И уверен, что их почувствует каждый житель, вне зависимости от возраста. Безусловно, будем строить и ремонтировать детские сады, школы, поликлиники, заниматься благоустройством, развивать дорожную инфраструктуру и систему общественного транспорта. В общем, делать все, что превращает Норильск в современный комфортный город с высокими стандартами социальных гарантий и качества жизни. Город, куда смогут приехать высококлассные молодые специалисты разных профессий.

Уверен, при успешной реализации всех задуманных нами планов Норильск станет хорошим примером для других городов, причем не только северных.

Впереди - колоссальная работа. Но, как уже говорил, достигнуть необходимых результатов мы сможем только все вместе - сплоченной командой. Не сомневаюсь: так и будет.

Досье РГ

Дмитрий Карасев родился 30 марта 1981 года в Норильске.

В 2003 году окончил Кисловодский институт экономики и права по специальности "юриспруденция", в 2014-м - Московскую международную высшую школу бизнеса по специальности "менеджмент". В 2004 году после службы в армии трудоустроился на государственную службу в учреждение юстиции "Регистрационная палата" в должности специалиста 1-й категории.

С 2007 по 2012 год работал в ОАО "Таймыргаз" начальником отдела по управлению имуществом, руководителем аппарата гендиректора и руководителем аппарата дирекции. В феврале 2012-го был принят на должность советника замдиректора ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" по персоналу и социальной политике. Затем перешел на муниципальную службу в Норильский городской Совет депутатов, где работал помощником главы города, а с 2015 года - начальником Управления делами. С 2017-го - депутат горсовета, председатель комиссии по городскому хозяйству, руководитель фракции "Единой России". 26 января 2021 года на сессии городского парламента избран главой Норильска.

Женат, воспитывает двоих детей.

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Норильск, расположенный в 300 километрах к северу от Полярного круга, - один из пяти самых северных городов мира. По данным последней переписи населения, в "Большом Норильске", в состав которого входят Кайеркан, Талнах, Оганер и Снежногорск, проживает 181 тысяча человек. До столицы Красноярского края - 1500 километров.