В Новосибирске прошло общественное обсуждение дизайн-проекта благоустройства рекреационной зоны в пойме реки Каменки. "Ландшафтный парк "Каменка" в Дзержинском районе начнут создавать в 2022 году.

Проект включен в муниципальную программу "Формирование современной городской среды" приоритетного национального проекта "ЖКХ и городская среда". Соответственно, на создание парка Новосибирск получит федеральное финансирование, но лишь после того, как будет утвержден дизайн-проект и разработана проектно-сметная документация.

У концепции развития территории, вынесенной на обсуждение жителей Дзержинского района, много авторов. В их числе - краеведы, экологи, ботаники, сотрудники архитектурного бюро "СолАрт" и концепт-мастерской "Готика". Работу курирует управление по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска. Изучение территории началось в 2018 году. За это время проведены дендрологические, геодезические, исторические, социологические и другие предпроектные исследования. Инвентаризация видов растений показала, что их здесь не более девяноста (для подобных зон характерно свыше двухсот). В том числе территория богата опасными для других растений инвазивными видами, занесенными в "Черную книгу флоры Сибири".

- Основная концепция парка - возвращение реки, создание природной территории с естественным ландшафтом. Главная идея - восстановить баланс посредством воссоздания характерных для речной долины природных ландшафтов и объединить их с культурным ландшафтом, - сообщила заместитель начальника городского управления по благоустройству общественных пространств Мария Смирнова. - В 2021 году необходимо разработать проектно-сметную документацию, пройти госэкспертизу, объявить конкурс по выбору подрядчика. Проект парка состоит из десяти ландшафтных зон с разными функциями - детская, спортивная, событийная, экотропы, визит-центр, пункт проката, администрация с пунктом охраны, смотровые площадки, площадки для выгула собак.

Зеленая зона с извилистой в этом месте рекой Каменкой (приток Оби) граничит с многоквартирными домами на улицах Адриена Лежена, Поселковой, Комбинатской, Есенина, Трактовой, Волочаевской, переулке Трикотажстроя. Собственно, сейчас подойти к реке не так-то просто. Ее укрывают непроходимые заросли деревьев и кустарников. Говорят, любители охоты пробираются к Каменке, чтобы пострелять уток. Жители близлежащих домов выгуливают на протоптанных тропах собак, а рядом оставляют свои автомобили.

Еще одна отличительная особенность - вся территория покрыта слоем мусора, а в центре будущего парка возвышается гора отходов высотой с пятиэтажный дом. И это, как утверждают специалисты, серьезно осложняет создание цивилизованной зеленой зоны.

В начале прошлого века на реке располагались мельницы, каменоломни, где добывали гранит. В 1925 году через Каменку построили автомобильный мост, который связал две части города, разделенные рекой и оврагом. В 1950-х архитектор Борис Иофан предложил засыпать русло Каменки. В 1967-м начались работы по переводу реки в подземный коллектор. В 1992 году их завершили, и теперь над Каменкой в центральной части города пролегает Ипподромская улица. В нижнем течении река пересекает Дзержинский, Центральный и Октябрьский районы.

"Таким образом, более половины долины реки Каменки в черте города замыто, в оставшейся части в пойме находятся гаражные кооперативы, несанкционированные снегоотвалы и свалки, проложены высоковольтные ЛЭП. Кроме того, вдоль долины в перспективе должна пройти скоростная автомагистраль с непрерывным движением. Большое влияние на качество воды в Каменке и ее притоках оказывает частный сектор и крупные массивы садовых обществ, не имеющие санитарно-технической канализации, а также близлежащие промышленные площадки", - говорится в описательной части дизайн-проекта.

Руководитель проекта - главный эксперт муниципального учреждения Новосибирска "Проектная дирекция департамента культуры, спорта и молодежной политики" Александра Архипова сообщила, что из одиннадцати километров долины Каменки и пяти километров открытого русла, находящихся в черте города, только один километр пригоден для создания зеленой рекреационной зоны, граничащей с городской много-этажной жилой застройкой. Но именно здесь русло образует живописные излучины, что создает интересные видовые точки и является самым ценным компонентом природного ландшафта.

- То, что в поймах малых рек начнут появляться обустроенные зеленые зоны, - уже хорошая новость. Создание водно-зеленого каркаса на основе пойм малых рек и их составляющих, то есть парков, - наиболее перспективное направление рационального использования городских земель и улучшения городской среды в целом. Всего в Новосибирске восемь малых рек, из них пять находится в правобережье Оби. Каменка из них самая протяженная, ее длина - почти 25 километров, - отметила Александра Архипова. - Работы в долинах рек осложняет не только большая замусоренность территорий, но и наличие ЛЭП, промзон и промпредприятий, транспортных развязок. По оценке специалистов, территория будущего "Парка "Каменка" - одна из немногих, где нет засилья линий электропередачи и промзон, и здесь можно приступать к работам.

По словам руководителя проекта, без помощи жителей района, волонтеров и неравнодушных людей со сбором и вывозом мусора не справиться. Пятнадцатиметровую гору мусора предложено превратить в искусственную террасу с крутым склоном. По-другому решить проблему не представляется возможным.

Участники обсуждения высказали опасение, что предполагаемое размещение на этой территории кафе привлечет сюда любителей выпить. Другие обеспокоены судьбой парковки. Как сообщили в администрации района, парковка и капитальные гаражи останутся, а вот металлические будут убирать - уже снесено 150 гаражей, на очереди еще триста.

Разработчикам проекта рекомендовали организовать видеонаблюдение, пункты охраны, пост полиции, обустроить велодорожки, места укрытия от дождя. При проведении работ максимально сохранить ценные породы деревьев, высаженных на территории будущего парка, а также по его границам и напротив дома N15 на улице Адриена Лежена.

Управлению по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска предложили провести субботники для очистки русла реки.

На этапе разработки проектно-сметной документации следует предусмотреть реконструкцию существующих мостиков через реку, устройство въездов в парк, установку лавочек. Кроме того, один из участников обсуждения готов предоставить в виде благотворительного пожертвования малые архитектурные формы.

До 2 февраля этого года горожане могли высказать свои предложения по обустройству территории на сайте "Зеленый Новосибирск".

Тем временем

В Новосибирске в прошлом году начались работы по благоустройству сквера за театром оперы и балета, завершен первый этап благоустройства Затулинского дисперсного парка, который в перспективе должен связать в единое пространство зеленые зоны Затулинского жилмассива. По сообщению пресс-центра мэрии, за пять лет в озеленение мегаполиса запланировано вложить 2,2 миллиарда рублей. Финансирование предусмотрено муниципальной программой "Зеленый Новосибирск", рассчитанной на 2021- 2025 годы. По словам мэра Анатолия Локтя, бюджетные средства направят на решение таких задач, как создание озелененных территорий, декоративного питомника (входит в проект "Академгородок 2.0"), а также на охрану и защиту городских лесов.