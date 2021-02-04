В Приангарье задержали стрелявших по "скорой" подростков

В Ангарске Иркутской области полиция нашла злоумышленников, повредивших машину скорой помощи. Ими оказались два 16-летних подростка.

Как рассказали в МВД региона, ЧП произошло накануне. Врачи приехали на вызов, когда в машину выстрелили из пневматического оружия. Стрелок находился в подъезде многоэтажного дома, к которому подъехала "неотложка".

- От выстрела никто не пострадал, однако на ветровом стекле "скорой" образовался скол, - пояснили в полиции области.

Вскоре сотрудники уголовного розыска нашли и задержали двух несовершеннолетних, при которых нашли пневматический пистолет. Подростки признались, что стреляли из хулиганства.

Сейчас с ними и их родителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних.