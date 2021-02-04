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04.02.2021 13:09
Рубрика: Происшествия

В Сибири напали на фельдшера, которая помогала выпавшей из окна девушке

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Новосибирске мужчина напал на фельдшера скорой медицинской помощи, которая приехала на вызов после падения девушки из окна.

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Как рассказал "РГ" и.о. старшего помощника руководителя областного Следственного управления СК РФ Михаил Третьяков, по данному факту идет доследственная проверка.

Известно, что девушка живет на третьем этаже дома по улице Петухова в Кировском районе Новосибирска. Сегодня она выпала из окна, и очевидцы вызвали скорую помощь. Медработники, прибывшие на место, установили, что помощь ей не требуется, однако сочли нужным выяснить причины падения.

Пока фельдшер, стараясь прояснить ситуацию, расспрашивала пострадавшую, к ним подошел молодой человек в состоянии алкогольного опьянения. Парню не понравилось, что его девушку подвергли расспросам, и он напал на медика.

Следователи выяснят тяжесть нанесенных фельдшеру травм и причины нападения, а также обстоятельства падения молодой сибирячки из окна.

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