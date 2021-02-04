Аналитики компании HeadHunter отмечают, что снижение числа вакансий весной и осенью прошлого года совпало с первой и второй волнами распространения коронавируса. Однако даже в пиковые периоды пандемии рынок труда не испытывал таких негативных изменений, как в кризисные годы ранее. Этим экономический спад прошлого года серьезно отличается от тех, что отечественные предприниматели пережили в 2008-м и 2014 году. Восстановление происходило очень быстро. Успешные примеры показывают, что преодолеть трудности помогло особое внимание к персоналу.

Минус со знаком плюс

- Примечательно, что в Новосибирской области в период второй волны коронавируса не было столь сильного сокращения числа вакансий, как в стране в целом, - отмечает директор "HeadHunter Сибирь" Екатерина Дегтярева. - Это говорит об относительном благополучии экономической ситуации в регионе. Не было и серьезного сокращения спроса на товары и услуги, люди так же тратили деньги, только теперь дистанционно. Не случилось и массовых сокращений в большом количестве отраслей.

И все же прошлый год серьезно изменил динамику спроса на специалистов в определенных отраслях экономики. Весной, с началом пандемии, резко - более чем на пятьдесят процентов - упала потребность в работниках индустрии развлечений, искусства, масс-медиа. Также снизилась необходимость в административном персонале, маркетологах и пиарщиках.

Уже в мае пика отрицательных показателей, по сравнению с началом года, достигли туризм и гостинично-ресторанный бизнес. Спад количества вакансий в этих сферах в СФО оказался наиболее значительным и составил порядка шестидесяти процентов, а в Новосибирской области даже больше.

Однако и в такой ситуации эксперты призывают искать возможности для развития бизнеса. По аналогии с фондовым рынком, специалисты по персоналу называют 2020 год "медвежьим" - условная стоимость специалистов упала, на рынке труда появились свободные высокопрофессиональные кадры. Это оптимальная ситуация для усиления команды.

Многие сумели воспользоваться шансом. Несмотря на вторую волну распространения COVID-19, предприятия HoReCa к концу года вернулись к докризисным показателям и даже увеличили число вакансий на двадцать процентов по сравнению с февралем. Неслучайно именно кафе и рестораны стали своего рода лакмусовой бумажкой выживаемости бизнеса в пандемию.

Малым выжить проще

Небольшие компании, не имеющие пухлой финансовой подушки на случай кризиса, с первых дней после введения ограничений оказались под угрозой закрытия и роспуска персонала. Но время показало, что, по сравнению с крупными предприятиями, у "малышей" есть свои преимущества.

- Остановить небольшую машину гораздо проще, чем локомотив, - подчеркивает совладелец новосибирского ресторана "Pardon my french" Франсуа Фурнье. - В период, когда закрылись все заведения общепита, мы отнюдь не завидовали крупным рестораторам. Уверен, спокойного сна у них не было: сотни работников, аренда больших площадей - колоссальная нагрузка. В нашем случае, понимая, что пандемия - это надолго, мы в первые же дни все рассчитали, определили первоочередные потребности и подготовились к простою. Знаете, если, отдыхая на пляже, вы вдруг увидите огромную волну, не стоит ждать, пока она придет на берег: нужно собирать вещи и отходить подальше.

К сокращениям решили не прибегать. Первым делом выплатили зарплату и сформировали задел на выплату окладов в следующем месяце. На общем собрании сотрудников попросили по возможности экономнее отнестись к деньгам, ведь ничего хорошего предприятиям общепита не светило. Персонал ресторана в большинстве своем патронов поддержал, работники остались на местах. А по тем, что ушли, Франсуа Фурнье не скучает: кое-кто из них даже попытался запустить "клоновые" проекты в Сети, надеясь через доставку своих блюд переманить клиентов.

Зато те, кто остался, стали еще более сплоченной командой. Владельцы ресторана оценили усилия работников, которые поддерживали предприятие своим трудом, понимая, что в ближайшее время с ними едва ли смогут рассчитаться. Но в конечном итоге доверие внутри коллектива окупилось и для сотрудников, и для работодателей. Кроме того, пандемия привнесла в работу небольшого ресторана гораздо более четкий контроль финансов.

А вскоре общепиту разрешили работать в формате летних кафе, и муниципалитет позволил бесплатно использовать прилегающие к заведениям участки. Это позволило подготовиться ко второй волне пандемии.

"Коммунизм" на карантине

Холдингам и ресторанным сетям, для того чтобы продержаться до середины лета и частичной отмены ограничений, приходилось порой изобретать революционные схемы.

- В начале прошлого года наша компания включала восемь заведений, в штате было примерно сто сотрудников, - вспоминает HR-специалист Friends Orchestra Павел Иванов. - Когда ввели режим повышенной готовности на месяц, решили, что сотрудники - самая главная наша ценность, именно им сейчас нужно уделить максимум внимания.

После выплаты зарплаты за март и официального отказа от сокращений персонала, руководство компании ввело, по словам Павла Иванова, "краткосрочный коммунизм", который продлился все сто дней весенних ограничений.

- Все - от уборщиц до руководителей баров - сравнялись в зарплате, - поясняет он. - Как правило, она стала меньше, чем в начале года: пятнадцать тысяч рублей в апреле, двадцать тысяч - в мае и июне. Мы не знали, какая реакция будет у наших работников, но в итоге ушло буквально несколько человек.

Тогда же появилось, казалось бы, абсурдное предложение: нанимать персонал под новые проекты. С одной стороны, в штате уже были десятки человек. С другой - возникла уникальная ситуация, возможность снять сливки с рынка труда и взять наиболее квалифицированные кадры.

- В итоге после снятия ограничений мы сразу же открыли новые площадки. Только в октябре посещаемость начала падать, где-то снизилась до шестидесяти процентов. Но без дела работники не сидели, они готовили и развозили блюда врачам "красной зоны" - за два месяца доставили почти четыре тысячи обедов. Очень важно пустить энергию в нужное русло. В итоге кризисный год мы закончили с ростом - тринадцать заведений и сто пятьдесят сотрудников.

Полторы сотни изменений

Коммерческим гигантам же, действительно, только ради выживания и соблюдения всех эпидемиологических норм пришлось менять регламент работы тысяч сотрудников и запускать механизмы финансового обеспечения санитарных мер. По словам директора департамента управления персоналом Сибирского округа розничной сети "Магнит" Натальи Семенюк, компания внесла около 150 изменений в бизнес-процессы.

- Первоочередной задачей стало создание условий для безопасности сотрудников, - отмечает она. - Это касалось не только торговых объектов, но и логистических центров. С первых дней начали регулярный контроль температуры, для чего закупили градусники и тепловизоры. Обеспечили работников средствами индивидуальной защиты, ввели спецперерывы для дезинфекции.

Изменения коснулись и офисных работников: большинство сотрудников перевелось на удаленный режим работы. Оставшиеся в кабинетах работают по сменным графикам.

Чтобы подменить временно выбывших сотрудников, руководство розничной сети организовало 826 "летучих" бригад. Заключило договоры с семью аутсорсинговыми компаниями для привлечения дополнительной рабочей силы, а также спецсоглашения с торговыми компаниями, которые были вынуждены приостановить свою деятельность, о трудоустройстве их работников. Таким образом сеть привлекла по всей стране около 2,2 тысячи временных и постоянных сотрудников.

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Подготовила Наталья Решетникова