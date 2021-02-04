В Ингушетии обнаружена стела с неизвестными науке петроглифами

В Ингушетии археологами обнаружена каменная стела, на которой нанесен рисунок с проступающими чертами человеческого лица. Высота стелы составляет 3,75 метра.

Как сообщает Археологический центр имени Крупнова, каменный ансамбль обнаружен в черте комплекса Анкоте Джейрахского района.

Рядом с историческим памятником найдены сколы камней, на которых выбиты неизвестные петроглифы.

"Данные изображения найдены и зафиксированы впервые. В дальнейшем они будут детально изучены и введены в научный оборот", - говорится в сообщении.