Калининградец с ножом ограбил офис компании микрозаймов

Разбойное нападение на офис компании в Калининграде, предоставляющей микрозаймы, раскрыли сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по региону.

Как сообщили в пресс-службе полиции, по подозрению в разбое задержан 34-летний ранее судимый житель. Он проходил мимо офиса микрокредитной организации вместе со своим братом и сказал тому, что хочет получить кредит.

Брат остался ждать на улице, а подозреваемый вошел в помещение, достал из рукава нож и начал угрожать сотруднице, требуя от нее наличные. Напуганная женщина отдала 47 тысяч рублей.

- Молодой человек спокойно разложил деньги по карманам и скрылся, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД России Светлана Поставничая. - Но обыск по его месту жительства спустя несколько дней подтвердил наличие и ножа, и строительных перчаток, что были на руках мужчины в момент преступления.

Задержанный помещен в следственный изолятор. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Наказание по ней предусмотрено в виде лишения свободы на срок до десяти лет.