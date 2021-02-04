Ленинградский зоопарк объявил конкурс на имя для малыша черной макаки

Ленинградский зоопарк обратился к горожанам с предложением выбрать имя для новорожденного детеныша черной макаки.

Малыш родился под Новый год, 27 декабря, у черных макак Жоржа и Черри. В зоопарке отмечают, что детеныш необычно проворный, бойкий и любознательный. Он вовсю бегает по вольеру и пытается самостоятельно пробовать пищу, в то время как обычно обезьяньи дети очень долго не отходят от матери и большую часть времени проводят, вцепившись в ее шерсть.

Для четы Черри и Жоржа это уже второй ребенок. Старшая дочь Ная родилась в мае 2019 года. Несмотря на юный возраст, она нянчит новорожденного братишку. В воспитании также принимают участие остальные члены обезьяньей семьи: самочки Мира, Мишель и Тутси.

В зоопарке объявили конкурс на лучшее имя для малыша. В идеале оно должно соответствовать активному характеру мальчика. Любой посетитель может опустить записку со своим вариантом имени в ящик, размещенный рядом с вольером.

Конкурс продлится до 18 февраля, а 20 числа будет объявлен победитель. Он получит памятные подарки и приглашение в зоопарк.