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04.02.2021 11:15
Рубрика: Общество

Ленинградский зоопарк объявил конкурс на имя для малыша черной макаки

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ленинградский зоопарк обратился к горожанам с предложением выбрать имя для новорожденного детеныша черной макаки.

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Малыш родился под Новый год, 27 декабря, у черных макак Жоржа и Черри. В зоопарке отмечают, что детеныш необычно проворный, бойкий и любознательный. Он вовсю бегает по вольеру и пытается самостоятельно пробовать пищу, в то время как обычно обезьяньи дети очень долго не отходят от матери и большую часть времени проводят, вцепившись в ее шерсть.

Для четы Черри и Жоржа это уже второй ребенок. Старшая дочь Ная родилась в мае 2019 года. Несмотря на юный возраст, она нянчит новорожденного братишку. В воспитании также принимают участие остальные члены обезьяньей семьи: самочки Мира, Мишель и Тутси.

В зоопарке объявили конкурс на лучшее имя для малыша. В идеале оно должно соответствовать активному характеру мальчика. Любой посетитель может опустить записку со своим вариантом имени в ящик, размещенный рядом с вольером.

Конкурс продлится до 18 февраля, а 20 числа будет объявлен победитель. Он получит памятные подарки и приглашение в зоопарк.

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