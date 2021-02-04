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04.02.2021 15:56
Рубрика: Общество

Петербургские ученые назвали сроки спада заболеваемости COVID-19

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Заболеваемость коронавирусной инфекцией достигнет близкого к нулевому уровня нынешней весной. Такой прогноз составили в Центре интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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В частности, Северная столица может выйти на уровень прироста новых случаев заболевания 0,1 процента во второй декаде апреля, Москва - уже в начале второй декады марта. К нулю заболеваемость приблизится в Петербурге - к середине мая, в Москве - в конце апреля.

Прогноз в целом в России таков: страна опустится до уровня прироста 0,1 процента в конце второй декады марта, а достигнет близкого к нулевому уровня заболеваемости в первой декаде мая.

При этом ученые делают важную оговорку: это возможно, только если вакцинация охватит значительную часть восприимчивого к вирусу населения.

Сейчас процентный прирост выявленных случаев заболевания COVID-19 составляет: в Санкт-Петербурге - 0,57 процента, в Москве - 0,17 процента, в России - 0,42 процента.

Отметим, что, согласно данным Смольного, в Санкт-Петербурге привито 72,3 тысячи человек, из них 15 тысяч уже сделали повторную прививку и таким образом закончили цикл вакцинации. До конца февраля город планирует получить 310 тысяч комплектов доз вакцины Гам-КОВИД-Вак.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

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