С понедельника, 8 февраля, стационары Санкт-Петербурга начнут возвращаться к плановому приему больных. В крупнейших больницах Сибири также открываются "нековидные" отделения.

По данным Смольного, помощь больным с коронавирусом и пневмониями в Петербурге сейчас оказывают 25 городских и федеральных стационаров. В них развернуто 12 538 инфекционных коек, больше 40 процентов которых на сегодня свободны. Власти приняли решение о переводе части этого коечного фонда в штатный режим работы. Разумеется, перед этим все помещения будут продезинфицированы и подготовлены в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Первыми начнут возвращаться к обычной жизни Городская Мариинская больница, Детская городская клиническая больница имени Филатова, нейрохирургический институт имени профессора Поленова.

- Это результат самоотверженного труда наших медиков и общих усилий всех сознательных петербуржцев, - подчеркивают в Смольном.

В январе ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Петербурге заметно улучшилась. В том числе доля пациентов на ИВЛ уменьшилась на треть. В общей сложности петербургские врачи вылечили почти 234 тысячи человек.

В общей сложности врачи Северной столицы вылечили почти 234 тысячи человек

Медучреждения Иркутской области также продолжают возвращаться к оказанию плановой медпомощи несмотря на то, что количество заболевших коронавирусом в регионе остается стабильным. Уже возобновили работу в обычном режиме больницы N5 и N6 областного центра, в полном объеме принимает плановых пациентов Медсанчасть ИАПО, Областной гериатрический центр вновь открыл двери пациентам преклонного возраста, в Ангарске к обычному режиму работы вернулся перинатальный центр.

Главный госпиталь региона - Областная клиническая больница - тоже вернулась к плановым госпитализациям.

- Конечно, мы в небольшом объеме продолжали оказывать плановую помощь даже во время пандемии, - отмечает главный врач Петр Дудин. - Ведь пациенты с хронической сердечно-сосудистой патологией, эндокринными нарушениями, заболеваниями ЖТКТ не могут оставаться без лечения так долго.

Но сейчас, по словам главного врача, больница почти вернулась к обычному объему плановых госпитализаций, все отделения заполнены. С полной загрузкой работает и консультативно-диагностическая поликлиника.

В Красноярской краевой клинической больнице также вновь принимают плановых пациентов. В первые дни февраля начали заполняться палаты отделений гастроэнтерологии, нефрологии, эндокринологии.

Сейчас лист ожидания на госпитализацию расписан на неделю, по мере увеличения количества заявок из районных поликлиник он расширится, но пациентам не придется ожидать своей очереди дольше месяца. Пока в терапевтических отделениях задействовано только 50 процентов коечного фонда, но если ситуация с распространением коронавируса останется стабильной, в ближайшее время заполнятся все места. Плановый прием ведется и по всем профилям хирургии.