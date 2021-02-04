В Ленобласти женщина родила ребенка у входа в перинатальный центр

Жительница Гатчины родила ребенка у входа в перинатальный центр. Как сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области, роженице помогли сотрудники скорой помощи.

Женщину в медучреждение привез муж. Дело было ночью, центральные ворота оказались закрыты.

Охранник центра сообщил мужчине, что возле другого входа в центр дежурит бригада "скорой". Именно через этот второй вход женщин круглосуточно по линии "03" доставляют в больницу.

Но госпитализировать женщину в палату до родов сотрудники учреждения не успели. У женщины начались схватки и рожала она пряма в карете "скорой". После завершения родов женщину и ее ребенка доставили в палату перинатального центра.

В пресс-службе правительства отмечают, что ребенок и мать здоровы.