В Петербурге от коронавирусной инфекции скончалась мать 10 детей

В Петербурге в Мариинской больнице от коронавирусной инфекции умерла многодетная мать. У женщины осталось десять детей, старшему из которых 20 лет, остальные - несовершеннолетние.

Как сообщили "РГ" в администрации Фрунзенского района, где проживает семья, дети сиротами не остались, у них есть отец. Сотрудники администрации сейчас пытаются до него дозвониться, мужчина трубку не берет, что в принципе в этой ситуации вполне понятно.

Завтра, 5 февраля в администрации района пройдет совещание, где будут обсуждаться меры поддержки семьи. Чиновники готовы помочь с организацией похорон, оказать материальную и нематериальную помощь.

О самой семье известно, что она благополучная. Мать работала помощницей воспитателя в детском саду.