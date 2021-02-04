В Псковской области найдено хранилище зерна XII века

Получены первые результаты исследования обгоревшего хранилища зерна XII века, найденного на территории древнего городища рядом с селом Усвяты Псковской области во время археологических раскопок.

Об этом корреспонденту "РГ" сообщили во Всероссийском институте генетических ресурсов растений имени Николая Вавилова (ВИР).

Среди разных сельскохозяйственных культур, найденных в хранилище, преобладал ячмень. Помимо него, там находились зерна ржи и пшеницы, а также небольшое количество овса и сорных растений. Поверх зерна располагались сельскохозяйственные орудия.

Из 34 тысяч зерен, обнаруженных в хранилище, хорошо сохранились около 18 тысяч, отметила научный сотрудник ВИР Лилия Шипилина. Это объясняется тем, что зерно находилось на глубине более 70 сантиметров на поле, которое использовалось только для сенокоса.

Предполагается, что владелец зерна намеревался варить из него пиво или кормить им скот. Исследования находки продолжаются. Их результаты помогут ученым выяснить, какие сельхозкультуры выращивались на территории российского Северо-Запада в средние века, какие свойства имели эти растения и каково их происхождение.

Справка "РГ"

Древнее поселение возле села Усвяты находится на береговой возвышенности у Усвятского озера. Ранее на месте городища найдены обломки гончарной древнерусской керамики XI-XIII веков, ножи, ключи, подковы и прочие предметы. Предполагается, что здесь находилось одно из древнейших русских поселений Восвяч, впервые упомянутое в летописи 1021 года.