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04.02.2021 18:24
Рубрика: Культура

В Великом Новгороде музею передадут древний вал и городскую стену

Текст: Алексей Михайлов (Новгородская область)

Древний Окольный вал, который был построен вокруг Новгорода в XIV веке, обретет настоящего хозяина. Его поручено передать Новгородскому государственному объединенному музею-заповеднику, сообщили корреспонденту "РГ" в музее.

Фото: РИА Новости
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- Подготовительная работа по передаче уже началась, - отметили в пресс-службе музея. - Это очень сложный процесс, связанный с решением множества вопросов, поэтому пока сложно сказать, сколько времени он займет.

С 2018 года Окольный вал, который носит официальное название "Вал и ров, остатки Окольного города Софийской и Торговой стороны", находился на балансе Росимущества, благодаря которому завершилась постановка памятника площадью более 41 гектара на кадастровый учет.

Сегодня памятник средневековой русской крепостной архитектуры находится в плачевном состоянии. Разные его участки то и дело разрушаются оползнями. Значительная часть вала размыта паводками, отмечает новгородский историк Сергей Трояновский.

Историческое значение вала огромно. Это укрепление - современник Куликовской битвы, которого коснулась и Великая Отечественная война. Любопытно, что благодаря последствиям артиллерийских обстрелов исследовавшему вал археологу Александру Монгайту удалось отыскать обнажившуюся каменную кладку высотой 2-3 метра, которую назвали "стеной Монгайта". Ее обнаруженный участок тянется примерно на 65 метров, полная длина стены пока неизвестна. "Стена Монгайта" также разрушается, выпавшие из кладки кирпичи местные жители используют для собственных нужд.

В 2017 году московское КБ "Стрелка" предложило концепцию благоустройства Окольного вала. Здесь планировалось создать организовать пешеходную сеть, обустроить организованные подъемы на вал, создать туристический и прогулочный зеленый пояс города с 13 рекреационными зонами.

Справка "РГ"

Окольный вал - часть самого большого кольца постоянных креплений, которое охватывало весь город по обе его побережные части и называлось Окольным городом. Он строился в 1372-1392 годах. В тех местах, где население было богаче, возводились каменные стены. В части города, где жители были менее обеспечены, строились земляные валы. Согласно "Описи Новгорода" 1675-1676 годов и "Описным книгам Новгорода" 1678 года, на Софийской стороне в Большой город входили 20 башен, длина его стен составляла 4 километра. На Торговой стороне Большой город имел 23 башни с общей длиной стен около 5 километров. Сейчас об окольном городе напоминают сохранившаяся часть земляных валов. Согласно паспорту памятника, их длина составляет 4,9 километра.

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