Новости

Аномальные холода задержатся в центре Европейской России 00:46
Загитова и Медведева назвали сильнейшие качества друг друга 00:45
Трамп не планирует выступать на процессе по его импичменту 00:38
США увеличат квоту приема беженцев до 125 тысяч человек 00:22
Определились полуфиналисты клубного чемпионата мира по футболу 04.02.2021
Германия отказалась пускать "Ливерпуль" в страну на матч ЛЧ с "Лейпцигом" 04.02.2021
Миронов: Коалиции левых сил нет необходимости конкурировать с КПРФ 04.02.2021
Рыбакам разрешат потрошить улов на борту 04.02.2021
В Минтруде разъяснили предлагаемые изменения выплат пособий по безработице 04.02.2021
МИД: РФ продолжит наблюдательные полеты в рамках Договора по открытому небу 04.02.2021
В Домодедово в каршеринговой машине нашли енота 04.02.2021
Минздрав продлил приостановку аттестации медработников 04.02.2021
В Подмосковье ковидные ограничения могут снять к концу недели 04.02.2021
В Киргизии по подозрению в коррупции задержан действующий депутат парламента 04.02.2021
На западе столицы перекрыто движение из-за аварии 04.02.2021
Кокорин включен в заявку "Фиорентины" на матч против "Интера" 04.02.2021
В США неизвестный угнал машину с вакциной 04.02.2021
В Москве подросток умер после катания на "ватрушке" 04.02.2021
В Минэнерго объяснили причины роста розничных цен на бензин 04.02.2021
За участие в несанкционированной акции арестован мужчина с французским гражданством 04.02.2021
В Ингушетии обнаружена стела с неизвестными науке петроглифами 04.02.2021
Собянин: Объем стационарной помощи онкобольным в Москве вырос на треть 04.02.2021
Курсы доллара и евро расчетами "завтра" снизились по итогам торгов 04.02.2021
Росстат: За неделю средние цены на бензин выросли на 22 копейки 04.02.2021
Собянин: Пожилые переносят прививку от COVID-19 легче молодых 04.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
04.02.2021 23:57
Рубрика: Культура

Он с чудом тут повстречался

Снят фильм о посещении Вологодчины Василием Кандинским
Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Вологодская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(8375)
В Вологде 6 февраля презентуют документальный фильм "Василий Кандинский на Русском Севере". Сценарий подготовили по мотивам записей в путевом дневнике Василия Кандинского, который хранится в Национальном центре культуры и искусства Жоржа Помпиду в Париже. Автор идеи - известный вологодский художник Ираида Копьева.
Съемка сюжета фильма у вологодской гостиницы, в которой останавливался Василий Кандинский. Фото: Из архива Дома-музея купца Самарина Съемка сюжета фильма у вологодской гостиницы, в которой останавливался Василий Кандинский. Фото: Из архива Дома-музея купца Самарина
Съемка сюжета фильма у вологодской гостиницы, в которой останавливался Василий Кандинский. Фото: Из архива Дома-музея купца Самарина

В Вологду Василий Кандинский приезжал в 1889 году. Будучи студентом юридического факультета Московского государственного университета, он собирал материал для диссертации, посвященной делам мировых судей. А для этнографического общества университета он изучал быт и нравы зырян.

Фото: twitter.com/museumessenin
В Санкт-Петербурге начались съемки фильма о знаменитом русском поэте

И именно впечатления от посещения Вологодчины, как считают искусствоведы, особенно повлияли на творчество художника. В своих дневниках Василий Кандинский отмечал, что "в необыкновенных крестьянских избах я и повстречался с чудом, которое стало впоследствии одним из элементов моих работ. Тут я выучился не глядеть на картину со стороны, а самому вращаться в картине, в ней жить. Ярко помню, как я остановился на пороге перед этим неожиданным зрелищем. Стол, лавки, важная и огромная печь, шкафы, поставцы - все было расписано пестрыми, размашистыми орнаментами".

Как считает автор идеи фильма Ираида Копьева, вид крестьянской избы был одной из причин, побудивших Кандинского заниматься живописным искусством.

В регионах Культура Кино и ТВ Документальное кино Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Вологда

Главное сегодня

Путин наградил красноярских пожарных посмертно
Решетников сообщил о подготовке новых мер поддержки занятости и бизнеса
Боррель: ЕС нуждается в диалоге с Россией
Ограничения из-за COVID-19 в Москве могут снять к маю
Путин утвердил критерии оценки губернаторов
К каким ограничениям нужно быть готовым, собираясь в кинотеатр
Зачем братья Торсуевы собираются построить монастырь в Сибири