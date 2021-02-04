В Вологде 6 февраля презентуют документальный фильм "Василий Кандинский на Русском Севере". Сценарий подготовили по мотивам записей в путевом дневнике Василия Кандинского, который хранится в Национальном центре культуры и искусства Жоржа Помпиду в Париже. Автор идеи - известный вологодский художник Ираида Копьева.

В Вологду Василий Кандинский приезжал в 1889 году. Будучи студентом юридического факультета Московского государственного университета, он собирал материал для диссертации, посвященной делам мировых судей. А для этнографического общества университета он изучал быт и нравы зырян.

И именно впечатления от посещения Вологодчины, как считают искусствоведы, особенно повлияли на творчество художника. В своих дневниках Василий Кандинский отмечал, что "в необыкновенных крестьянских избах я и повстречался с чудом, которое стало впоследствии одним из элементов моих работ. Тут я выучился не глядеть на картину со стороны, а самому вращаться в картине, в ней жить. Ярко помню, как я остановился на пороге перед этим неожиданным зрелищем. Стол, лавки, важная и огромная печь, шкафы, поставцы - все было расписано пестрыми, размашистыми орнаментами".

Как считает автор идеи фильма Ираида Копьева, вид крестьянской избы был одной из причин, побудивших Кандинского заниматься живописным искусством.