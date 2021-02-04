Врач хоккейной команды из Череповца спас пассажирку на борту самолета

Врач молодежной хоккейной команды "Алмаз" из Череповца Евгений Поморов во время полета спас жизнь одной из пассажирок воздушного лайнера.

Об этом сообщили в пресс-службе спортивной команды.

Молодые череповецкие хоккеисты возвращались с выездной сессии и летели рейсом из Владивостока в Москву. На борту стало плохо женщине: у нее снизилось артериальное давление, и она потеряла сознание.

Врач Евгений Поморов сделал все, чтобы спасти пассажирку самолета, написал мэр Череповца Вадим Германов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Лайнер совершил вынужденную посадку в Нижневартовске, где пассажирку уже ждала скорая помощь. Сейчас женщина находится в больнице, ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.