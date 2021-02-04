Аксенов назвал анонимность инвесторов дополнительной защитой Крыма от санкций

Подготовленный Минэкономразвития РФ законопроект о создании в Республике Крым и Севастополе особых административных районов с конфиденциальным режимом для инвесторов станет новым эффективным инструментом для привлечения инвестиций и ускорения социально-экономического развития самых молодых регионов России. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

- Законопроект, призванный решить вопрос конфиденциальности, имеет особое значение для Республики Крым как инструмент для ликвидации факторов, ограничивающих инвестиционный потенциал нашего региона, - считает Аксенов. - Комплексная работа в этом направлении с использованием всех доступных инструментов обеспечит благоприятный инвестиционный климат и расширит возможности для успешного развития полуострова.

Сейчас на территории Республики Крым реализуются 202 инвестиционных проекта на общую сумму 157 миллиардов рублей. Законопроект об особом правовом режиме для инвесторов предполагает конфиденциальность информации, которая содержится в едином государственном реестре юрлиц. Ее изымут из публичного доступа и сделают открытой только для органов власти.

Как полагает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, создание особых административных районов в дополнение к действующей свободной экономической зоне (СЭЗ) обезопасит крупных инвесторов, готовых развивать полуостров. Это увеличит налоговые поступления в бюджеты двух регионов и приведет к развитию инфраструктуры и росту благосостояния жителей.

- Чтобы привлечь более крупных инвесторов, необходимо защитить их от международных санкций. И решение этой проблемы - особый правовой режим, - уверен депутат. - Бесспорно, полуостров интересен для вложения: рекреация, сельское хозяйство, виноделие, морская промышленность - традиционные для нас экономические сферы, которые можно эффективно развивать. Новые инвесторы обезопасят свои вложения и создадут дополнительные рабочие места для местных жителей.