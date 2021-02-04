Астраханский губернатор предложил экспортировать переработанную рыбу

В Астраханской области рыбоперерабатывающие предприятия выловили в 2020 году 43 тысячи тонн рыбы, она востребована по всей России, а также идет в сыром и замороженном виде на экспорт - в Белоруссию, Казахстан, страны Прибалтики.

- Считаю, в этом году нам нужно уделить дополнительное внимание рыбопереработке: чтобы из области отправлялась не сырая рыба, а продукция с высокой добавленной стоимостью, - заявил губернатор области Игорь Бабушкин на заседании регионального рыбохозяйственного совета.

По словам губернатора, в прошлом году был богатый улов леща и сома, а воблы добыто меньше обычного. На сохранение популяции влияет, в том числе, грамотная организация пропуск паводковых вод.

- В прошлом году только личное вмешательство позволило скорректировать процесс (весеннего половодья - "РГ"), исключительно важный для сохранения уровня воды в нерестилищах, - подчеркнул Игорь Бабушкин.

В результате, как отмечалось на совете, общая численность мальков выросла по сравнению с 2019 годом в 17,5 раз.

Между тем, в настоящее время зафиксирован низкий уровень запасов воды в Куйбышевском и Волгоградском водохранилищах, что вызывает опасения. Этот вопрос обсуждался на встрече астраханского губернатора с главой Федерального агентства по водным ресурсам Дмитрием Кирилловым.

Кроме того, рассматривался проект масштабной расчистки рукавов Волго-Ахтубинской поймы, что позволит улучшить циркуляцию воды, и рыба сможет легче заходить на нерест. Дноуглубление на протяжённых участках Ахтубы начнется уже в этом году, на эти цели выделяется 500 млн рублей.

Для сохранения популяции продолжится программа выпуска молоди. Ежегодно ученые и волонтеры отправляют в астраханские водоемы порядка 35-38 млн штук мальков осетровых рыб и 1,8 млрд штук частиковых видов.

- Рыбная отрасль исторически играет ключевую роль в экономике Астраханской области. Для многих сёл в низовьях Волги рыбохозяйственные предприятия значимы с точки зрения экономического благополучия, обеспечения занятости населения и сохранения традиционного уклада жизни. Наша задача - уделить особое внимание сохранению и развитию водных биоресурсов, - заявил астраханский губернатор.