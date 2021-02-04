ФСБ задержала украинку, пытавшуюся нелегально попасть в Крым

Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Крыму задержали 54-летнюю жительницу Украины, которая попыталась попасть на территорию России в обход пограничного пункта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушительница беспрепятственно обошла украинские пункты пропуска, после чего ее в нескольких сотнях метров от автомобильного пункта пропуска "Армянск" обнаружили и задержали российские пограничники.

Оказалось, что нарушить режим государственной границы украинка решила потому, что у нее не было действительных документов, которые бы удостоверяли ее личность.

В отношении иностранки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ ("Пересечение государственной границы РФ без действительных документов на право въезда в РФ"). Жительнице Украины грозит до двух лет лишения свободы.