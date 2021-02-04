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04.02.2021 15:21
Рубрика: Общество

Из Абхазии в Россию начали массово ввозить мимозу

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба Краснодарской таможни Фото: Пресс-служба Краснодарской таможни
Фото: Пресс-служба Краснодарской таможни

На российско-абхазской границе начали ввозить цветы мимозы (акации серебристой). Об этом "РГ" сообщила пресс-секретарь службы по Сочи Краснодарской таможни Марина Жупанова.

Фото: Пресс-служба Кавказского заповедника
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Первая "цветочная" декларация была подана на 200 килограммов. В этом году из-за теплой погоды цветочный сезон начался раньше. Обычно партии цветы ввозят с середины февраля.

Основные поставки мимозы придутся на конец февраля - первые числа марта. В преддверии 8 Марта "золотые" цветы будут ввозить во все регионы страны как коммерческими партиями, так и небольшими букетами.

Перед отправкой хрупкие цветы мимозы герметично упаковывают, а транспортируют при поддержании определенного температурного режима, чтобы избежать их пересыхания и порчи.

Напомним, в 2020 году было оформлено более 151 тонны "золотых" букетов, в 2019-м - 150 тонн, а в 2018-м - 100 тонн. В этом году поставки мимозы ожидаются не ниже уровня прошлогодних показателей.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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