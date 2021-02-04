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04.02.2021 14:44
Рубрика: Общество

На курорте "Роза Хутор" работает тренировочный лавинно-спасательный полигон

Текст: Виктория Королева (Краснодарский край)
Сочинский курорт предоставляет возможность научиться правильно действовать при сходе лавины. Полигон открыт в прошлом году в цирке Роза на высоте 2100 метров для практической отработки навыков поиска и спасения попавших под лавину - это обнаружение с помощью бипера, зондирование, откапывание.
Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор" Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"
Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"

Тренировочная площадка представляет собой размещенные под снегом передатчики, управляемые с помощью специального пульта. Во время тренировки необходимо найти цель при помощи бипера и прозондировать ее. При попадании щупа в мишень срабатывает сенсор движения, установленный под ней, и передает сигнал на пульт. Таким образом, когда одна цель обнаружена, можно искать следующую.

Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"
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"Люди стали серьезнее подходить как с собственной, так и к безопасности окружающих, - отметил заместитель генерального директора курорта "Роза Хутор" Сергей Чернов. - Многие хотели бы получить представление о том, как оказать помощь другим в экстремальной ситуации. Мы видим запрос на серьезные знания в этой сфере и рост интереса к профессии лавинщика. Это крайне редкая специальность, и нашим гостям важно, чтобы информацией с ними делился профессионал, для которого горы - не просто работа, а образ жизни".

С учетом международного опыта сотрудниками Противолавинной службы курорта подготовлены программы тренировок как для начинающих, так и для продвинутых райдеров. До конца марта установлено расписание занятий на тренировочном лавинно-спасательном полигоне, обозначены дополнительные площадки для тренировок на случай плохих погодных условий.

Попасть на тренировочную площадку можно на лыжах или сноуборде, тренировки проводятся только для лиц старше 18 лет.

Полигон работает в среду и субботу, занятия проводятся с 13.00 до 15.00, включают в себя теоретическую часть и основную - практическую. На занятиях, которые проводят сотрудники Противолавинной службы курорта, отрабатывается как индивидуальный, так и командный поиск. Запись на тренировки предварительная, количество участников в группе ограничено! Занятия проводятся бесплатно, лавинное снаряжение - бипер, лопату и щуп можно получить на полигоне.

В регионах Общество Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО ЮФО Краснодарский край Роза хутор: 10 ярких лет вместе!

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