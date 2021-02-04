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04.02.2021 10:50
Рубрика: Экономика

Стартовали продажи летних билетов в Крым из 47 городов России

Текст: Сергей Винник

Восемь крупнейших авиакомпаний России начали продажи билетов в Крым и обратно из 47 городов, с которыми Симферополь в предстоящем курортном сезоне свяжут прямые рейсы. В этом году продажи стартовали за два месяца до начала летней навигации, приуроченной к туристическому сезону. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Симферополь.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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В числе новых направлений, которые добавятся в 2021 году, появятся маршруты из Липецка и Кургана в Симферополь. На этих направлениях пассажиров будут обслуживать самолеты Airbus A319 авиакомпании S7 Airlines. Полеты из Липецка будут выполняться по понедельникам и четвергам с 29 апреля по 30 сентября, а из Кургана - по средам и воскресеньям с 28 апреля по 29 сентября.

Еще одним новым направлением сезона станут прямые авиарейсы из Надыма (Ямало-Ненецкий автономный округ) в крымскую столицу. По этому маршруту будут летать лайнеры Airbus A320 авиакомпании "Ямал". Полеты продлятся с 4 мая по 29 сентября. По вторникам пассажиров будут доставлять в Крым, а по средам - обратно.

Весенне-летняя сезонная навигация в этом году стартует 28 марта. В дирекции аэропорта Симферополь уверенны, что до этой даты в расписании прилетов и отлетов появятся новые рейсы, так как переговоры с авиакомпаниями об открытии дополнительных маршрутов продолжаются.

- Уверен, что до конца марта количество авиакомпаний и летних направлений в Крым еще увеличится, - сообщил коммерческий директор аэропорта Сергей Дяйкин. - Широкая маршрутная сеть позволит обеспечить транспортную доступность полуострова в курортный период и компенсировать возможное сокращение авиаперевозок в "низкий" сезон, риск которого еще существует из-за нестабильной эпидемиологической ситуации.

По итогам 2020 года аэропорт "Симферополь" обслужил 4,63 миллиона пассажиров. Это на 500 тысяч человек меньше, чем годом ранее. Причиной спада пассажиропотока стала пандемия и особенно режим самоизоляции весенних месяцев. В этот период воздушная гавань Крыма в отдельные сутки принимала всего по 500 пассажиров, что стало абсолютно низким показателем за все время работы аэропорта. Лидером авиаперевозок в Крым и обратно в 2020 году стала авиакомпания "Уральские авиалинии", перевезшая свыше миллиона человек. А самыми популярными маршрутами были полеты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань.

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