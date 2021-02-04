Радость ожидания второго ребенка у 37-летней Валентины Будник из Астрахани омрачилась внезапной бедой: на шестом месяце беременности - геморрагический инсульт. Будущую маму доставили в больницу. И там выяснилось, что пациентка больна коронавирусом.

- Случай редкий не только для Астрахани, - рассказали "РГ" в Александро-Мариинской областной клинической больнице. - К консилиуму помимо местных врачей посредством телемедицины подключили медиков национального исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова и центра нейрохирургии имени Бурденко. В регион выехали два хирурга из Бурденко: Юрий Пилепенко и Евгений Виноградов.

Как выяснилось, причиной инсульта стала аневризма сосуда головного мозга - расширение просвета задней соединительной артерии справа. Мог ли COVID-19 спровоцировать патологию, врачи утверждать не берутся. К счастью, коронавирус был в легкой форме, лечение прошло без осложнений, и после получения отрицательного теста медики приступили к операции. Врачи выбрали малоинвазивный метод - через сонную артерию на бедре с помощью длинного катетера к больному участку головного мозга доставили микроспираль, которая купирует риск разрыва сосуда. При такой операции даже не нужен разрез - только пункция на коже, а "глазами" хирурга является рентгеноаппарат, демонстрируя путь катетера на мониторе. Операция прошла успешно. Медики уверены, что пациентка сможет полностью восстановиться и родить здорового малыша.