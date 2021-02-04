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04.02.2021 14:27

В Калмыкии "умные" счетчики снизят потери энергии на 53 млн рублей

Текст: Валерий Николаев
В Калмыкии снижение потерь электроэнергии с внедрением интеллектуальных приборов учета в прошлом году составило 3,6 млн кВт*ч. Экономический эффект от внедрения нового оборудования составил 18,8 миллионов рублей. Такой объем соизмерим с месячным потреблением города Городовиковска с населением около 8,5 тысяч человек.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
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"В регионе действует более 12 тысяч инновационных приборов учета. Еще 4,2 тысячи будет установлено в течение года. Ожидаемый экономический эффект в 2021 году с учетом ранее установленных счетчиков составит 53,1 миллион рублей", - сообщили "РГ" в пресс-службе Россети Юг.

Установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии позволяет не только повысить качество и точность учета электроэнергии, но и оперативно выявлять очаги ее потерь и обеспечивать интеллектуальное управление энергопотреблением.

Потребитель при их использовании получает возможность дистанционно и в любое время получать информацию о графике энергопотребления, его объемах и на основании этих данных оптимизировать свою нагрузку.

Кроме того, это оборудование позволяет перейти на многотарифный энергоучет, когда использование энергоемкой бытовой техники можно частично перенести на ночные часы. Таким образом можно управлять своими расходами и сэкономить на плате за потребленную электроэнергию.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Калмыкия Россети Юг

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