В Крыму определили стоимость путевок в детские лагеря

В Республике Крым утвердили среднюю стоимость путевок в оздоровительные детские лагеря и лагеря дневного пребывания на 2021 год. Соответствующее постановление опубликовано на сайте крымского правительства.

Путевки в оздоровительные лагеря будут приобретаться за счет средств республиканского бюджета для детей льготных категорий. Средняя стоимость путевки в период отопительного сезона составит 1782 рубля за день, 1298 рублей - в остальное время. В прошлом году средняя стоимость путевки была 1253 рубля.

В министерстве образования РК уточнили, что общее количество путевок пока не определено - оно будет зависеть от финансирования из республиканского бюджета. Но в 2020 году из различных источников на детский отдых были выделены 1,2 миллиарда рублей.

Также утверждена средняя стоимость набора продуктов питания в лагерях дневного пребывания, оплачиваемого за счет муниципалитетов. Для детей в возрасте от 7 до 10 лет при трехразовом питании - 232,6 рубля в день на одного ребенка, при двухразовом питании - 170,8. Для детей от 11 лет и старше - при трехразовом питании - 278,5 рубля в день на одного ребенка, при двухразовом питании - 231,4.

С 1 февраля в Симферополе уже начался прием заявлений от родителей на отдых и оздоровление детей льготных категорий.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса детские здравницы было решено заполнять детьми лишь на 50 процентов. По данным вице-премьера Совета министров РК - министр труда и социальной защиты РК Елены Романовской, на отдых и оздоровление было направлено почти 180 тысяч крымчан. В международном детском центре "Артек", который с марта был закрыт для детей из других регионов РФ, отдохнули почти 7000 крымских школьников.

Всего в республике в 2020 году работали 97 лагерей дневного пребывания и 27 детских оздоровительных.