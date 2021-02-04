В Сочи из-за теплой погоды раньше срока зацвела магнолия

В сочинском парке "Южные культуры" под теплым февральским солнцем, опережая график почти на месяц, уже распустились первые бутоны магнолии Суланжа и Кобус. Об этом сообщает пресс-служба Кавказского заповедника.

Насколько активно будут раскрываться бутоны магнолии зависит от погоды: чем теплее, тем быстрее все дерево покроется розовыми цветами. И наоборот: внезапное похолодание может сказаться на цветении растений.

Напомним, в прошлом году магнолии распустились в начале марта. Так, по календарю цветения они обычно раскрывают бутоны в середине марта. По мнению ученых, это объясняется климатическими изменениями: теплой зимой и засушливым, жарким летом.

Первой в начале нового года традиционно расцвела камелия японская. В "Южных культурах" произрастают более пяти сортов этого растения, отличающихся цветом бутонов - сейчас можно увидеть от карминно-красных до кипенно-белых. Также цветами украшена и необычная трехцветная камелия (в нижней части парка, недалеко от платановой аллеи): на одном растении распустились темно-розовые, пестрые и кремовые цветы. Откуда в парке появилось такое чудо природы, неизвестно. В местных архивах не нашлось сведений о селекционной работе и сделанных этому дереву прививках. Предположительно, такой феномен произошел от переопыления другими, растущими рядом растениями.

Кстати, самой старой здешней камелии, по оценке специалистов, проводивших ботаническую инвентаризацию, от 80 до 100 лет. Назвать точно возраст растений невозможно: камелия растет очень медленно. Дендрологи предполагают, что первые камелии были высажены в "Южных культурах" в 1930-х года, и уже от них были получены новые саженцы, которые быстро распространились на курорте.

Кроме того, зацвела айва японская - нежные, но яркие цветы розовым облаком уже окутали кустарники.

"Весна на Черноморском побережье не всегда следует календарю, - говорится в сообщении. - А если ей предшествовала очень мягкая южная зима, в которой лишь несколько дней были холодными и даже снежными, а тем в свою очередь предшествовал целый год - сухой и очень жаркий, то все климатические изменения отражаются и на развитии растений".