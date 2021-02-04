Новости

Вышел новый трейлер ретро-детектива с Хабенским "За час до рассвета" 11:14
Оперштаб: Еще 5324 пациента вылечились от коронавируса в Москве 11:09
Москвичей ждут 30-градусные морозы 11:06
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с группой из 60 спутников Starlink 11:06
Россия выведет на рынок 50 новых образцов оружия и военной техники 11:02
Netflix снимет свой фильм о противостоянии Reddit с Уолл-Стрит 11:01
В Сочи из-за теплой погоды раньше срока зацвела магнолия 11:00
В Москве обокрали актрису Олесю Железняк 10:49
СМИ: Новая трилогия Star Wars будет перезапущена в формате сериала 10:44
В Приамурье из-за 50-градусных морозов стали погибать птицы 10:37
В Югре ребенок попал в реанимацию после урока физкультуры в бассейне 10:32
Минэнерго США допустило рост цен на нефть выше 173 долларов за баррель 10:29
Новый многоцелевой автомобиль для армии создадут на базе "Стрелы" 10:22
ФСБ задержала украинку, пытавшуюся нелегально попасть в Крым 10:13
Шведам не дали право выбирать вакцину 10:11
Бразилия дает зеленый свет "Спутнику V" 10:07
Иммунолог оценил публикацию о "Спутнике V" в журнале The Lancet 09:57
Псаки перепутала летнюю и зимнюю Олимпиады 09:54
На Урале пострадавшие в ДТП с экс-чиновником потребовали 13 млн рублей 09:49
Группа МЧС РФ прибыла в Красноярск для изучения причин пожара на складе 09:46
Московское метро проанализирует работу техслужб после сбоя 09:29
Наталья Сергунина: Клуб молодых предпринимателей Москвы объединил уже более восьми тысяч человек 09:27
На Урале женщине вернули авто, которое экс-супруг проиграл в карты 09:25
Привитые от COVID соцработники стали оказывать помощь москвичам с коронавирусом 09:18
Welt: Россия смогла удивить Запад вакциной "Спутник V" 09:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
04.02.2021 11:00
Рубрика: Общество

В Сочи из-за теплой погоды раньше срока зацвела магнолия

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Бутоны магнолии Суланжа распустились в сочинском парке "Южные культуры". Фото: Пресс-служба Кавказского заповедника Бутоны магнолии Суланжа распустились в сочинском парке "Южные культуры". Фото: Пресс-служба Кавказского заповедника
Бутоны магнолии Суланжа распустились в сочинском парке "Южные культуры". Фото: Пресс-служба Кавказского заповедника

В сочинском парке "Южные культуры" под теплым февральским солнцем, опережая график почти на месяц, уже распустились первые бутоны магнолии Суланжа и Кобус. Об этом сообщает пресс-служба Кавказского заповедника.

Насколько активно будут раскрываться бутоны магнолии зависит от погоды: чем теплее, тем быстрее все дерево покроется розовыми цветами. И наоборот: внезапное похолодание может сказаться на цветении растений.

Фото: Пресс-служба Балтийского федерального университета имени Канта
В ботсаду Калининграда впервые за 61 год зацвела магнолия вечнозеленая

Напомним, в прошлом году магнолии распустились в начале марта. Так, по календарю цветения они обычно раскрывают бутоны в середине марта. По мнению ученых, это объясняется климатическими изменениями: теплой зимой и засушливым, жарким летом.

Первой в начале нового года традиционно расцвела камелия японская. В "Южных культурах" произрастают более пяти сортов этого растения, отличающихся цветом бутонов - сейчас можно увидеть от карминно-красных до кипенно-белых. Также цветами украшена и необычная трехцветная камелия (в нижней части парка, недалеко от платановой аллеи): на одном растении распустились темно-розовые, пестрые и кремовые цветы. Откуда в парке появилось такое чудо природы, неизвестно. В местных архивах не нашлось сведений о селекционной работе и сделанных этому дереву прививках. Предположительно, такой феномен произошел от переопыления другими, растущими рядом растениями.

Кстати, самой старой здешней камелии, по оценке специалистов, проводивших ботаническую инвентаризацию, от 80 до 100 лет. Назвать точно возраст растений невозможно: камелия растет очень медленно. Дендрологи предполагают, что первые камелии были высажены в "Южных культурах" в 1930-х года, и уже от них были получены новые саженцы, которые быстро распространились на курорте.

Кроме того, зацвела айва японская - нежные, но яркие цветы розовым облаком уже окутали кустарники.

"Весна на Черноморском побережье не всегда следует календарю, - говорится в сообщении. - А если ей предшествовала очень мягкая южная зима, в которой лишь несколько дней были холодными и даже снежными, а тем в свою очередь предшествовал целый год - сухой и очень жаркий, то все климатические изменения отражаются и на развитии растений".

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Минцифры предложило не считать местонахождение телефона тайной связи
Welt: Россия смогла удивить Запад вакциной "Спутник V"
Интервью с министром по конкуренции ЕЭК Арманом Шаккалиевым. Главное
В Роспотребнадзоре рассказали про опасность дезинфекторов
В МЧС назвали фамилии погибших в огне красноярских пожарных
Зачем сдавать тест на антитела и что известно о новых штаммах COVID-19
Итоговое собеседование в девятых классах может пройти дистанционно