В Сочи пьяный мужчина сообщил о минировании моста

В дежурную часть отдела полиции поселка Блиново УВД по Сочи поступило сообщение от неизвестного мужчины о якобы существующей угрозе автомобильно-пешеходному мосту, расположенному около крупного торгового центра в Адлерском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Сотрудники полиции и представители экстренных служб прибыли по адресу, но информация не подтвердилась: опасных для жизни и здоровья людей предметов не обнаружено.

Правоохранители и сотрудники УФСБ России по региону установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 42-летний житель Усть-Лабинского района Кубани. Его задержали на одной из улиц города-курорта и доставили в отдел полиции.

Установлено, что он в состоянии алкогольного опьянения сообщил в полицию заведомо ложные сведения из хулиганства.

Мужчину арестовали и возбудили в отношении него уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.