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04.02.2021 10:59
Рубрика: Экономика

В каких регионах России чаще платили новогодние премии

Текст: Татьяна Воробьева
Треть россиян по итогам прошедшего 2020 года получили премии и бонусы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который имеется в распоряжении "РГ". В нем приняли участие 1500 работающих россиян - мужчины и женщины, пятьдесят на пятьдесят.
Фото: istock
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По данным аналитиков компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие", доля премированных граждан выросла с 30 процентов в 2019 году до 32 - в 2020-м. Причем, женщины чаще мужчин сообщали о росте выплат.

В регионах работники получили разного уровня бонусы. Так, чаще других прибавку выдавали жителям Ямала - 67 процентов обитателей арктического региона сообщили о дополнительном финансовом поощрении по итогам года. Далее идут Иркутская область, где о премиях сообщили 53 процента опрошенных, Мурманская область - 42,5 процента, Омская и Белгородская - 41 и 40, соответственно.

Чуть реже денежные стимулы получили по результатам 2020-го сотрудники предприятий в Свердловской области - 39 процентов здешних респондентов рассказали об этом.

Также в десятку лидеров вошли Нижегородская область (36,7 процента), Саратовская область (36,2), Тульская и Владимирская области - 36,4 и 35,7 процента, соответственно.

"Реже о бонусах заявляли жители Бурятии (16,5 процента), Хабаровского края (16,5), Ростовской области (15,4), Пермского края (15) и Санкт-Петербурга (14)", - говорится в исследовании.

Фото: istock
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Кстати, что до жителей столицы, то здесь премированных набралось 44 процента.

Размер новогодних премий каждого второго респондента составил около 10 тысяч рублей. Треть опрошенных получили до 30 тысяч, девять процентов - до 50 тысяч, и восемь процентов - более пятидесяти.

"Данные о премиях, полученные в ходе опроса, близки к аналогичным данным Росстата, в основе которых лежит статистика среднемесячных номинальных зарплат в России. В 2019 году средний размер новогодних премий по Росстату составил примерно 16 тысяч рублей. Рассчитать уровень премий за 2020 год пока невозможно в условиях отсутствия данных о номинальных зарплатах за ноябрь и декабрь, но в январе-октябре средние зарплаты были на 7 процентов выше, чем в январе-октябре предыдущего года", - пояснили авторы аналитического материала.

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