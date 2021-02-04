В конце 2020 года обнародованы итоги первого рейтинга Агентства стратегических инициатив по величине вклада креативных индустрий в экономику городов. Тюмень в этом списке оказалась на четвертом месте - после Москвы, Санкт-Петербурга и Иваново - с результатом в 9 процентов. Кроме того, по последнему анализу эффективности молодежной политики в регионах, Тюменская область вошла в тройку призеров. Что же такое креативные индустрии, о которых говорят с завидным постоянством? Как попасть в этот сектор и, самое главное, как научиться зарабатывать на творчестве? В теме разбирался корреспондент "РГ".

Все началось с "Кита"

Креативные индустрии - отрасль экономики, где производится интеллектуальный продукт. Другими словами, это творческие решения, которые можно продать с высокой добавленной стоимостью. В начале двухтысячных к креативу как прибыльной сфере впервые обратились в Великобритании (довольно быстро Лондон вышел на показатель в три процента). Некоторые маленькие города Европы поднялись благодаря театральным фестивалям и музыкальным марафонам. Кто-то выбрал киберспорт и тоже не прогадал. За неделю подобные события приносили территориям такой доход, за который раньше жителям приходилось трудиться целый год.

В России о креативных индустриях с осторожностью заговорили лет десять назад. В 2015-м в Тюмени организовали тематическую "КИТ-конференцию", собрав на одной площадке творческих деятелей, чтобы понять, кто на что способен, у кого какое положение.

- Сейчас к креативным индустриям относят 13 направлений: от медиа и рекламы до дизайна и архитектуры, - объясняет куратор общественных молодежных пространств в Тюменской области Юлия Каргаполова. - Сюда однозначно входят художники, музыканты, актеры и даже… владельцы кафе. Ведь есть кафе, где перекусывают, - это сектор общепита. А есть кафе, где вдобавок устраивают выставки, мастер-классы, лекции, дающие дополнительный заработок, - это уже из разряда креативной экономики.

В общем, пять лет назад тюменцы начали строить свою систему. Она в чем-то похожа на московскую (бизнес-пространства "Флакон" и "Винзавод") и екатеринбургскую (Центр современного искусства), но имеет местные особенности.

- Отличие - в замкнутом цикле, где все площадки выполняют свои задачи, но вместе работают на общую идею. По сути, это инкубаторы по воспитанию талантов, которые, став успешными, не забудут о родном городе. В "Моей территории" учат работать с контентом, делать структурные проекты, оформлять заявки на грантовые конкурсы. Если ты актер, дальше иди в молодежный театральный центр "Космос", предлагай идею, ставь спектакль, продавай билеты. Если ты художник, добро пожаловать на выставочные площади мультицентра "Контора пароходства". В "Медиаполисе" набирают резидентов по продюсированию федеральных медиа- и кинопроектов. "Медиацентр молодежной политики" следит за информационной повесткой. Все это благодатная среда для старта и эксперимента, - объясняет Каргаполова.

Вчера - выставка, завтра - контракт

Большинство организаций финансирует региональное правительство. "Медиаполис", вышедшие из "Космоса" "Четкий театр" и мастерская "Будильник" - независимые структуры, которые уже живут за своей счет. Но и зависимые учатся зарабатывать вместе с авторами.

Креативные площадки выполняют свои задачи, но вместе работают на общую идею: это инкубаторы по воспитанию талантов, которые, став успешными, не забудут о родном городе

Возьмем пример "Конторы пароходства", в декабре 2019 года заселившейся в отреставрированный каменный корпус усадьбы купца, судовладельца Антона Колмакова. Основной миссией мультицентр на набережной считает поддержку неординарных художников, фотографов, дизайнеров. В начале сезона здесь собирают заявки и составляют план мероприятий. В 2020-м с учетом пандемии удалось презентовать шесть экспозиций экспериментального типа. Пока работает выставка (площади предоставляют бесплатно), ее автор может приглашать горожан на беседы, устраивать аукционы. В общем, креативить в рамках закона для получения реального заработка. Так художница Александра Мельникова продала картины в Арабские Эмираты. Успех? Вполне! Для них же, живописцев и графиков, проводят "Ярмарки искусства", где можно реализовать работы в уютных зонах без арендной платы. "Контора" не отказывает в помощи и молодым музыкантам. Многие, кстати, раскрутились благодаря онлайн-проекту "Музсходка": зрители, которым понравились выступления в Сети, после снятия части ограничений пошли на живые концерты, стали покупать товары с символикой коллективов. Попутно мультицентр вкладывает в образовательные проекты. Один из них - "Про искусство".

Главной задачей креативных площадок на текущий год Юлия Каргаполова называет именно монетизацию деятельности резидентов, открытие малых бизнесов. "Конторе" предлагают открыть дополнительную площадку для ремесленников. Есть идея по принципу советских дач для художников, писателей, режиссеров развивать арт-резиденцию. В графике останутся выставки, маркеты, лекции и дискуссии на урбанистическую тему, фестиваль уличного искусства "Морфология улиц", который уже вышел за пределы Тюмени, конкурс грантов "Цех".

В областном департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике резюмируют: проходимость всех молодежных пространств общей площадью свыше 10 тысяч квадратов за прошлый год составила 30 тысяч человек, а охват в Интернете - более 2,5 миллиона. Как видно, запрос на творческую арену и общение у креативной молодежи есть, а продавать результаты интеллектуального труда ее научат.

Парк на обломках истории

Общественные молодежные пространства в Тюмени - это пока больше история про особую среду для креатива. А вот проект областного агентства инфраструктурного развития (АИР) "ДСК-500" - уже чистая экономика. В минувшем декабре глава региона в своем послании назвал эту площадку одним из важнейших проектов будущего. Генеральный директор АИР Ольга Романец с гордостью делится планами:

- Тюменский домостроительный комбинат (ДСК) в прошлом веке был известен на всю страну: на нем собирали домики для вахтовиков. Но с начала нулевых годов 130 тысяч квадратов пустовали. Теперь мы намерены вновь вовлечь эти площади в хозяйственную жизнь, открыв индустриально-логистический парк, где будут соседствовать производственные помещения, лаборатории, коворкинги, выставкомы. Под одной крышей, с общими коммуникациями хотим объединить и компании с именем, и стартапы. Такой объект может дать региону 1,5 тысячи рабочих мест, - рассказывает она.

В настоящее время на ДСК обследуют конструкции на предмет замены или починки. Далее будут определяться с моделью финансирования. Романец говорит, что зайти в парк изъявили желание 30 крупных резидентов. Очень заинтересованы в проекте местные университеты. Да и молодые креативщики только за. Кстати, они уже испытали пол и несущие конструкции здания: минувшим летом агентство вместе с "Конторой пароходства" провело в будущем парке часть фестиваля "Морфология улиц" и фестиваль экстремальных видов спорта.

- Это будет история про возможность профессионалов из разных сфер коммуницировать друг с другом. Вышли из своих офисов в коворкинг, придумали новый продукт, тут же протестировали его в лаборатории - все очень логично, - уверена руководитель АИР.

Открытие первой очереди парка назначено на 2024 год. В агентстве посчитали, что вклад "ДСК-500" в экономику области уже на первых порах может составить один процент ВРП, ведь организаторы пространства планируют опираться на компании с высокотехнологичной продукцией и экспортным потенциалом.

Справка РГ

Осенью 2020-го в Тюменской области создали рабочую группу по развитию креативных индустрий, куда вошли представители органов исполнительной власти региона, бизнеса, образования, науки, культуры. В декабре утверждена дорожная карта на 2021 год, сейчас идет работа над определением мер поддержки в этой сфере. Кроме того, в регионе хотят нормативно закрепить понятие креативных индустрий как одного из перспективных и быстрорастущих направлений.