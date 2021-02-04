Андрей Николаев, молодой тюменский естествоиспытатель, встретил 2021 год в новом офисном помещении с давно желанным 1000-кратным микроскопом, с кипой дипломов, грамот, благодарностей: дважды лауреат всероссийского конкурса "Инженер года", четырежды победитель конкурса молодых ученых Рослесхоза, победитель уральского этапа конкурса профмастерства "Славим человека труда!". Все не перечислишь. Прежде мы писали об Андрее как разработчике необычной методики отслеживания потоков древесины - биометрической. К ней вернемся, но сначала познакомим с обломком дерева, невесть за сколько лет преодолевшим свыше тысячи морских миль.

Прочел историю по кольцам

В кабинете Николаева лишь один древесный "экспонат" на виду - срез ствола лиственницы. Отпиленный кругляш не поленился привезти издалека - с побережья острова Вилькицкого, необитаемой ледяной земли в Карском море - один любознательный тюменец. Он поинтересовался у Андрея, сможет ли тот определить, где родилась лиственница и как складывалась ее судьба до того, как она каким-то образом попала в арктические воды. Изучив срез, исследователь настолько детально описал биографию дерева, что "заказчик" не мог скрыть изумления.

Вкратце она такова. Возраст ствола свыше 150 лет. Росла лиственница на склоне, не в одиночестве, однако влаги и света хватало. Хотя дважды подтапливало и также дважды атаковали насекомые-вредители, с испытаниями успешно справилась. Легко преодолела засуху. Но с годами все больше кренилась, после 60 лет угол наклона составил уже 30-35 градусов. Упасть, по всей видимости, не дало соседнее нижестоящее дерево. Однажды наступил критический момент, лиственницу вывернуло с корнем, часть ствола обломилась. С учетом влияния геомагнитного поля Земли Николаев пришел к выводу, что лиственница произрастала в Архангельской области в устье реки Куя на западном либо юго-западном берегу. Остров Вилькицкого от нее очень далеко, и тут уж никто не расскажет, как сложилось водное путешествие.

Количество дел против черных лесорубов, выигранных в судах на основании результатов биометрических экспертиз, уже превысило полторы сотни

- В изучении рисунка поперечного разреза годовых колец нет новизны, оно давно практикуется. К примеру, "следы" от засух, ожоги от лесных пожаров отчетливо видны. Задача - научиться извлекать из "памяти" дерева максимальный объем информации, анализировать события в их взаимосвязи, степень их влияния на темпы роста и здоровье. Мы можем говорить о сотнях различных параметров. Узнать, что было в прошлом, - важно, еще важнее попытаться спрогнозировать жизнеспособность растущего дерева, будь оно взрослым или еще младенцем. Для этого надо знать состояние древесного организма в текущий момент, прочность его иммунитета, - рассказывает Андрей Николаев.

Чтобы не гибли саженцы

Деревья, как и люди, подвержены хворям - легким, тяжелым, смертельно опасным, массовым и заразным. Вредителей предостаточно. Патологическое обследование на глазок далеко не всегда результативно. Нередко в начале заболевания внешний вид особой тревоги не вызывает, тогда как разрушительный процесс вовсю идет. Через непродолжительный период какой-нибудь хвойный массив "внезапно" погибает. К деловой древесине его, понятно, не отнесешь, санитарная рубка запоздала. Как же достоверно, своевременно узнать о самочувствии?

Николаев достает из шкафа незнакомый мне инструмент.

- Это ручной бурав для взятия керна из ствола. Шведский, дороговат - до 19 тысяч рублей цена доходит, зато качественная вещь, - поясняет Андрей. - "Бурение" идет по определенной методике с выборкой с каждого гектара нескольких деревьев. Вреда от такой операции для них, уверяю, нет. Чем больше проб, тем полнее, объективнее будет картина.

Колонка керна диаметром несколько миллиметров позволяет увидеть поперечный срез в миниатюре. Анализировать "свойства породы" помогают микроскоп, мощный процессор, авторские компьютерные программы. Первое обширное обследование идет в одном из восточносибирских регионов по соглашению с отраслевой ассоциацией. Площадь обследуемого участка - 1200 гектаров. Пронумерованные образцы керна доставляют оттуда в Тюмень экспресс-почтой.

Результата с волнением ожидает коллега Николаева Ислям Зайнуллов, в прошлом руководивший отделами областного управления Росприроднадзора, департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу, а также Сибирской лесной опытной станцией.

- Если опыт большой полевой экспедиции с цифровой обработкой данных окажется эффективным, его нужно внедрять в повседневную практику. Помимо того, в рамках исследования с выявлением предрасположенности к заражению вредителями, к фитопатологиям в ходе создания биоинформационных паспортов открываются возможности для решения такой острой проблемы, как низкая приживаемость саженцев, особенно завезенных издалека - нерайонированных. Беда, в частности, в том, что посадку производят там, где условия для произрастания неблагоприятные или вовсе неприемлемые. Нередко до 80-90 процентов погибает, сотни миллионов рублей зарываем в землю. И вот, кажется, появляется инструментарий для подбора оптимальных для лесовосстановления площадей и пород деревьев, - рассуждает Зайнуллов.

Древесина как свидетель

Ну а насколько вошел в практику предложенный Андреем Николаевым биометрический метод учета древесины? Направлен он, напомним, на выявление и пресечение браконьерских рубок. Суть его в сканировании (фотофиксации) неповторимого, особого рисунка годовых колец, присущего каждому дереву. Он одинаков и для пня, и для верхушки, и для веточки, только размером отличается. При разделке древесины на доски, брусья их принадлежность к родному стволу определяется считкой-сличением фрагмента годичных колец алгоритмической программой.

В идеале любой заготовитель, будь система фиксации внедрена повсеместно и в обязательном порядке, должен фотографировать каждый пень. (При механизированной вырубке предполагается наличие камеры на машинной "лапе" - харвестерной головке.) Затем заносить снимки в централизованную базу данных. На контрольных, складских пунктах количество транспортируемых лесовозом хлыстов, рисунки срезов сверяются с пенечными. При подтверждении образно-цифрового и физического тождества арендатору дают зеленый свет. Нелегальная беспаспортная древесина, утаенная, пущенная в обход, рано или поздно должна выявиться в том или ином виде. Ее транспортировка за границу, согласно замыслу тюменских новаторов, в принципе исключена, поскольку все таможенные посты оснастят автоматическими сканерами, работать они будут в единой государственной учетной системе, защищенной от несанкционированного проникновения. Серверный центр, где скапливаются сведения о заготовленной древесине, может находиться в любом регионе страны.

Но пока такая система учета остается на уровне идеи. Кто-то из участников рынка воспринимает ее со скептической усмешкой и даже с негодованием: мол, тотальный цифровой контроль лишь ударит по бизнесу. Другим проект симпатичен, но кажется чрезвычайно дорогим. Между тем его экономику по-настоящему никто не просчитывал. Ну а Николаев и Зайнуллов убеждены: траты на создание комплекса и близко несравнимы с ежегодными многомиллиардными потерями бюджета от браконьерства. Вообще-то метод работает, только используется точечно. Во всяком случае количество дел, заведенных против черных лесорубов и выигранных в судах правоохранителями, федеральными ведомствами на основании результатов биометрических экспертиз, уже превысило полторы сотни. Это регионы Урала, Западной Сибири, Дальнего Востока.

Адвокаты отдельных осужденных пытались оспорить выводы, сделанные на основе методики Николаева, называли ее шарлатанской, возлагали надежды на апелляцию, заказывали "правильную" экспертизу, классическую. Но последняя суды обычно не убеждала, как это, к примеру, произошло на громком процессе в Омской области. В свое время там активистке ОНФ, настаивавшей на прекращении масштабной вырубки здорового леса под флагом его санитарной чистки, браконьеры в отместку сожгли дом. Тюменцы подтвердили правомерность ее требований. Один из виновных сначала был осужден условно, а после предъявления в кассации противоположной экспертной оценки приговорен к реальному лишению свободы - с учетом дополнительно открывшихся обстоятельств.

- Мы, случалось, напротив, не подтверждали доказательные аргументы обвиняющей стороны, так как результаты биометрии противоречили им. Тут, видимо, либо ошибка, либо огульное обвинение, - добавляет Николаев. - Да, любопытный момент: по характеру спила на пне при желании можно определить приблизительно рост, вес, особенности телосложения пильщика, силен ли, трезв ли был на лесосеке…

- Да ну?! - удивленно улыбаюсь. - Прямо-таки новые элементы криминалистики.

- Любопытно, но малоинтересно - к науке прямого отношения не имеет.