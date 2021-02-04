На производстве ракетных двигателей внедрят уральскую технологию

На предприятии ракетно-космической отрасли в этом году запустили участок производства изделий по методу высокотемпературной гальванопластики. Это электрохимический процесс покрытия заготовок слоем металла, который можно эксплуатировать при высоких температурах, и воспроизводства их форм. Уральские ученые предложили его использовать в двигательных установках, чтобы повысить износостойкость техники.

По словам Андрея Исакова, завлабораторией электрокристаллизации и высокотемпературной гальванотехники Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН, сейчас идет работа над созданием камер сгорания для двигателей спутниковых систем. За счет применяемой технологии они станут частью многообещающего проекта - многоразовых жидкостно-ракетных двигателей, конкурирующих на мировом рынке.

Интересно, что с помощью гальванопластики также изготавливают ювелирные украшения. Поэтому метод подобной обработки изделий позволит разработчикам космической техники задействовать и драгметаллы, гораздо более прочные. Как отмечает начальник отдела металлов и металлургических технологий предприятия Валентин Каширцев, такие комплектующие двигателей не имеют аналогов в стране.

Среди проектов Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня - создание возвращаемой ракеты-носителя. Им занимаются специалисты центра ракетно-космической техники Южно-Уральского госуниверситета и академики. К слову, фундаментальные исследования в этой области проводят и участники молодежной лаборатории при Институте высокотемпературной электрохимии Уро РАН.