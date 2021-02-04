На Урале пострадавшие в ДТП с экс-чиновником потребовали 13 млн рублей

В Аргаяшском суде Челябинской области прошли прения по уголовному делу бывшего вице-губернатора региона Андрея Косилова, ставшего виновником ДТП с причинением тяжкого и среднего вреда здоровью. Гособвинение потребовало для него ограничения свободы на один год и 10 месяцев с лишением водительских прав на два года, сообщили "РГ" в прокуратуре региона.

- Установлено, что 28 июля 2019 на 18 километре автодороги Карабаш - Байрамгулово обвиняемый за рулем автомобиля Lexus GX400 проявил преступную неосторожность, выехал на встречную полосу для совершения обгона на участке, где этот маневр запрещен, создав тем самым угрозу для водителя встречной LADA и совершив с ней столкновение, - рассказала представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - В ДТП здоровью водителю и одному из пассажиров LADA причинен тяжкий вред, второму пассажиру - вред средней тяжести.

Потерпевшие заявили иски о возмещении морального вреда на 10 миллионов рублей в пользу девушки-пассажира и три миллиона - в пользу водителя LADA. Гособвинение поддержало их в полном объеме.

По статье о нарушении правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью бывшему вице-губернатору Андрею Косилову грозило до двух лет лишения свободы. Однако гособвинение ограничилось требованием ее ограничения.

Оглашение приговора назначено на 10 февраля.