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Рубрика: Происшествия

На Урале женщине вернули авто, которое экс-супруг проиграл в карты

Текст: Екатерина Призова

Свердловские приставы разыскали машину, которую бывший муж жительницы Екатеринбурга проиграл в карты.

"В Кировское районное отделение поступил исполнительный документ о том, что KIA Cerato находится в незаконном владении физлица (вместе с ключами и документами на машину). Было возбуждено исполнительное производство, о чем уведомили должника", - пояснили в пресс-службе свердловского управления ФССП.

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Обратившая в надзорный орган женщина рассказала, что бывший муж отдал автомобиль якобы за карточные долги. При этом иномарку она купила уже после развода, и экс-супруг никаких прав на нее не имел.

Ответчик не смог предоставить правообладающих документов на транспортное средство, и суд постановил вернуть KIA Cerato законной хозяйке. Должника вызвали на прием, объяснили, что он обязан как можно быстрее вернуть чужое имущество, но тот предпочел его спрятать.

Иномарку приставы нашли в пригороде - в поселке Исток: она стояла по крышу заваленная снегом, пришлось откапывать. Должнику ничего не оставалось, как передать ключи и документы на авто екатеринбурженке.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Полномочия судебных приставов

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