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Рубрика: Общество

Упаковку можно съесть

Созданные южноуральскими учеными материалы помогут сберечь природу
Текст: Евгений Китаев (Челябинск)
Российская газета - Экономика УРФО № 23(8374)
Ученые Южно-Уральского госуниверситета в содружестве с коллегами из Индии разработали и запатентовали новый материал, который можно использовать для упаковки пищевых продуктов. Он призван в будущем заменить полиэтилен и пластик.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новинка в своей основе имеет крахмал. Эта "натуральность" обеспечивает ей основной плюс в сравнении с традиционными упаковками. Поскольку у материала растительная природа, он будет разлагаться, не оставляя после себя следов.

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На способность к подобной "самоликвидации" сегодня в первую очередь ориентируются сотрудники лаборатории синтеза и анализа пищевых ингредиентов ЮУрГУ. Как рассказали исследователи Артем Малинин и Арам Цатуров, проект начинался с отработки методов, позволяющих из смеси картофельного крахмала, пластификатора и растворителя получать материал, называемый биополимером.

В подобных исследованиях зарубежные коллеги делают ставку на кукурузный крахмал как один из основных компонентов. Но для уральского региона, считают челябинцы, предпочтительнее крахмал картофельный - недорогое, доступное сырье. И практика показала, что "картофельная пленка" действительно получается прозрачной, пластичной, служит хорошей альтернативой полиэтиленовым пакетам.

Среднее время использования пакета из полиэтилена - около 20 минут, а срок его разложения - более 100 лет

Еще одно направление научного поиска - получение биоразлагаемого полимера на основе пектина. Перспективным оно считается еще и потому, что пектины извлекаются из отходов на этапе получения крахмала. Авторы надеются, что ресурсосберегающие технологии могут особенно заинтересовать переработчиков сельскохозяйственного сырья. А вообще-то, говорят, для каждого продукта должна быть своя экологичная пленка, обладающая необходимыми свойствами. Поэтому, как ни экзотично это звучит, взялись даже за разработку тары, предназначенной для хранения жидких продуктов из съедобного разлагаемого биополимера.

Фото: iStock
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Опережают ли россияне в этом направлении иностранных коллег? Сейчас "зеленые" технологии волнуют всех. У зарубежных стран накоплен опыт производства биоразлагаемых полимеров, но в открытом доступе информации об этом мало. Поэтому главной своей задачей южноуральцы видят разработку собственного уникального продукта, который будет иметь такие же физические характеристики, как обычные полиэтилен и пластик, но при этом окажется еще и экологически безопасным.

- Сегодня наблюдается устойчивая тенденция прироста объемов твердых коммунальных отходов за счет увеличения количества упаковочных изделий, - поясняет доктор технических наук Ирина Потороко. - Подсчитано, что среднее время использования пакета из полиэтилена - около 20 минут, а срок его разложения - более 100 лет.

Решение проблемы накопления ТКО, по мнению профессора университета, коренится в переориентации на разлагаемые материалы, которые не наносят ущерба окружающей среде. Использовать же их можно не только в быту или пищевой промышленности, но и в таких сферах, как косметология, фармацевтика и медицина.

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