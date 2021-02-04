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04.02.2021 16:55
Рубрика: Общество

Уральцы в пандемию стали больше есть и мусорить

Текст: Татьяна Казанцева (Екатеринбург)
Мусорные баки уральцев наполняются теперь гораздо быстрее, и кучи отходов на полигонах стремительно растут, констатируют регоператоры. Оказывается, с приходом коронавируса люди стали больше есть - что заметно и по объему, и по составу отходов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Прирост мусора за последнее время составляет около 10 процентов - в основном, за счет упаковок еды. Люди увеличили потребление продуктов, да и офисы стали чаще заказывать доставку обедов. В результате заметно развилась индустрия доставки готовых блюд, а использованная тара - емкости, пакеты - дала колоссальный прирост общему объему отходов. Основу мусора сейчас составляет полиэтилен, который надо отбирать и перерабатывать, - рассказал "РГ" директор компании "Рифей" Федор Потапов.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Как повысить эффективность "мусорной реформы"

С целью создания системы глубокой переработки отходов три уральских регоператора подписали соглашение о сотрудничестве с Союзом отходоперерабатывающих предприятий УрФО. По словам замминистра энергетики и ЖКХ Егора Свалова, главная задача - "выбирать" и отправлять на переработку как можно больше отходов, чтобы сократить полигоны для захоронения к 2030 году хотя бы наполовину. Это очень серьезный объем, считает он.

- Ежегодно в Свердловской области образуется более 1 миллиона 600 тысяч тонн отходов. В ближайшей перспективе мы должны отправлять на переработку 700-800 тысяч тонн. Регоператоры занимаются мусоросортировочными заводами - они или их уже эксплуатируют, или строят. Мы должны понимать, где переработают отсортированный мусор, и в каких объемах - отметил замминистра.

В задачу Союза переработчиков отходов входит создание инфраструктуры по переработке - к тому моменту, когда мусоросортировочные комплексы заработают на полную мощность. Предполагается, что он станет "единым" окном, куда сможет "постучаться" любой регоператор с вопросами переработки бумаги, жести, металла, полиэтилена, пластика, стекла. Начальным этапом названо информационное сотрудничество - чтобы создать полную картину, сколько и чего нужно переработать. Первые результаты сотрудничества можно будет увидеть уже до конца года, пообещал Егор Свалов.

Кстати, для жителей все ограничится дуальной системой сбора отходов - первичной обработкой. По словам Федора Потапова, жильцам многоквартирных домов достаточно будет делить мусор на "сухой" и "мокрый". Первый (не содержащий органику) в дальнейшем пройдет обработку на мусоросортировочных комплексах, а "мокрые" остатки пищи, обрезки овощей будут отправлены на компостирование. Хотя перед этим их тоже "осмотрят", чтобы убрать куски упаковки. Как сообщили в ЕМУП "Спецавтобаза", на днях к проекту раздельного сбора ТКО присоединились 103 екатеринбургских многоквартирных жилых домов.

Между тем

Если на территории Свердловской области не окажется подходящего переработчика отходов, поможет сотрудничество с регионами-соседями. Например, проблема переработки стекла может быть решена при помощи Тюменской области, где уже существует подобное производство.

В регионах Общество Экология Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область "Мусорная" реформа Пандемия коронавируса COVID-19

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