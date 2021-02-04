Уральские мастера придумали новый вид мозаичной скульптуры

На выставке, открывшейся в Международном центре искусств "Главный проспект", екатеринбургские мастера представили на суд зрителей три скульптуры из драгоценных и полудрагоценных камней: Бык, Тореадор и Танцовщица. Чтобы создать скульптуры, камнерезы придумали новый вид мозаики, никогда прежде не применявшийся.

Уникальность этого "триптиха" состоит в том, что в мире нет фигур такого размера, выполненных в технике объемной мозаики. Она считается наиболее сложной в камнерезном искусстве и до сих пор применялась мастерами лишь при создании так называемой "кабинетной" скульптуры, размер которой не превышает трех десятков сантиметров.

Мастера же Камнерезного дома Алексея Антонова изобрели целый ряд технологий, которые позволили создать скульптуры высотой в полтора метра, для которых даже новый термин пришлось изобретать - "инновационные камнерезные скульптуры".

Первым на суд зрителей еще два года назад явился Тореадор: сто пятьдесят килограммов драгоценного и полудрагоценного камня, 10 000 жемчужин, золото и серебро. "Ткань" камзола сделана из родусита - редчайшего ярко-синего с шелковистым отливом цвета камня, запасы которого иссякли в природе. Ярко-малиновые гольфы - из особого сорта родонита, добыча которого не ведется уже более ста лет. А на создание лица и кистей рук у мастеров ушел весь двухсоткилограммовый монолит кремния редчайшего телесного цвета.

Камень? Да полноте! Когда видишь каменных истуканов живыми, теплыми, лишь на секунду замершими в движении, понимаешь - это и есть настоящее искусство

Но главное в этой скульптуре то, что она и в самом деле выглядит, "как живая": полное сходство с реальным человеком, точное воспроизведение фактуры кожи и ткани, абсолютно переданное напряжение перед боем, гримаса напряжения, искажающая красивое лицо.

Теперь проект "Коррида", работа над которым заняла семь лет и в котором приняли участие двадцать мастеров, завершен, Тореадор дождался наконец своих спутников. Бык, на создание которого ушло 300 килограммов афганского лазурита, выполнен в запатентованной авторами каркасной технологии в технике объемной каменной мозаики с эффектом золотого кракелюра - мощь, угроза, неостановимое движение, воплощенная сила дикой природы. И Танцовщица - кварц, топаз, яшма, окаменелое дерево, бронза, серебро... и томная грация, соблазн, холодные голубые глаза в тени длинных ресниц затягивают в ледяной омут.

Камень? Да полноте! Когда видишь каменных истуканов живыми, теплыми, лишь на секунду замершими в движении, когда забываешь об удивительных технологиях и ценниках, понимаешь - вот это и есть настоящее искусство.

Стоимость каждой из двух фигур - Тореадора и Танцовщицы - эксперты оценивают в пять миллионов евро. Стоимость скульптуры Быка - около 500 тысяч евро.

- Мы продавать не собираемся, - говорит глава камнерезного дома Алексей Антонов. - Говорят, что искусство объединяет - вот мы и хотим заняться дипломатией: у нас уже есть предложения от ведущих музеев мира и есть меценаты, готовые организовать выставки. Но они останутся на Урале, и мы будем гордиться талантом наших мастеров, которые сохраняют многовековые традиции уральского камнерезного искусства и сегодня поднимают его на новый уровень.

Прямая речь

Татьяна Михайлова, кандидат искусствоведения, доцент, главный специалист-эксперт Управления Минкультуры России по УрФО:

- Коллекция "Коррида" является беспрецедентным явлением. Впервые мастера использовали уникальную технологию работы с цветным камнем, позволившую создать мозаичные работы высотой больше метра. Эти произведения, выполненные на высочайшем уровне технического и художественного мастерства, подняли это направление декоративного искусства на новый этап развития.