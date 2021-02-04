Уральские металлурги придумали, как улучшить производство стали

Академики Уро РАН открыли новый эффект термической обработки металлов. При нагреве покрытий из сплавов никеля, хрома и кремния свойства деталей упрочнялись и стабилизировались, что расширяет возможность их применения на меткомбинатах. Для масштабного внедрения уже запатентованной технологии, которая успешно заменяет импортные установки, создан производственный комплекс в Нижнем Тагиле.

На предприятии разрабатывают стенки кристаллизаторов машин для литья металлических заготовок и восстанавливают изношенные. Как отмечает завотделом материаловедения и лабораторией механических свойств Института физики металлов УрО РАН Алексей Макаров, во время обжига улучшаются свойства и медных сплавов, и покрытий техники - по сравнению с зарубежными покрытиями их ресурс возрос от трех до 20 раз.

Находку уральцев протестировали на крупнейших меткомбинатах страны для производства валков, станов и других изделий. Повышение стойкости оборудования - главная задача для металлургов. Руководитель проекта на нижнетагильском предприятии Александр Вопнерук считает, что примерный экономический эффект в денежном выражении от технологии может составить 7-8 миллиардов рублей, включая снижение издержек.

Кристаллизаторы, оснащенные такими жаропрочными стенками, выдают до тысячи заготовок (в Китае, мировом лидере по производству стали, на подобном оборудовании получают до 400-600 заготовок). В этом году уральскую продукцию впервые экспортировали за границу. Также коллектив ученых получил международный грант на изучение технологии лазерной наплавки, улучшающей прочность деталей.