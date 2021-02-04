В Екатеринбурге аферистка обманула 384 человек на 40 млн рублей

Полиция Екатеринбурга завершила расследование дела 34-летней бывшей сотрудницы микрокредитной организации: женщину обвиняют в серийном мошенничестве на общую сумму более сорока миллионов рублей. Пострадавшими по делу проходят 384 человека.

"С мая 2018 года по ноябрь 2019-го женщина работала финансовым консультантом, находила граждан, которых убеждала за вознаграждение оформить на себя кредит, возвращать долг и проценты она обещала сама", - рассказали в отделении по связям со СМИ городского управления МВД.

Фигурантка вела свою деятельность так, как это делают организаторы финансовых пирамид: она гасила кредиты одних клиентов за счет займов других. Часть денег женщина тратила на свои нужды. Таким способом обвиняемая обманула 353 человека. Также на счету злоумышленницы - 27 оказавшихся в должниках граждан: они даже не подозревали, что на них оформлены займы. По версии следствия, сотрудница "быстро-денег" использовала копии их паспортов.

"Еще четыре клиента фирмы, где работала обвиняемая, пострадали, когда захотели погасить личный заем: она похитила с их банковских счетов средства и направила на погашение своих долгов", - сообщили в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Во время обыска в квартире фигурантки, помимо прочих вещдоков, правоохранители нашли тетрадь, куда она вносила имена заемщиков.

"Женщина ранее уже была судима за мошеннические действия и в 2009 году приговорена к пяти годам лишения свободы, - сообщили в МВД. - Новое дело по статьям 159 УК РФ "Мошенничество" и 158 "Кража" передано в Ленинский районный суд".