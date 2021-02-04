Новости

Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов: Университет - не зона политической борьбы 15:23
Приговор в отношении Данте Алигьери может быть пересмотрен спустя 700 лет 15:18
В Екатеринбурге аферистка обманула 384 человек на 40 млн рублей 15:09
В Сочи пьяный мужчина сообщил о минировании моста 15:02
Трейлер: японцы выпустят ремейк культового хоррора "Куб" 14:59
Чернышенко и Фурсенко провели оргкомитет по Году науки и технологий 14:53
В ЕС готовят петицию относительно запрета красок тату 14:52
В Британии запретили вещание китайского телеканала CGTN 14:48
"Все боятся назвать причину": друг о смерти Василия Ланового 14:41
Обвиняемых по делу о прорыве дамбы на Сейбе отпустили из-под стражи 14:37
Мировые цены на продовольствие с начала года резко выросли 14:34
У госпитализированного мэра Ульяновска подтвердился COVID-19 14:28
"Уокер", "Бэтвумен", "Флэш" и другие: The CW продлил 12 сериалов 14:27
В Москве водителей призвали к осторожности из-за снегопада 14:25
Появились первые версии причин пожара на складе в Красноярске 14:25
Умер исполнитель роли Тарзана Майк Генри 14:09
Американские сценаристы назвали номинантов своей премии 14:02
В Ленобласти СК проверит перинатальный центр, куда не пустили роженицу 13:52
В Швейцарии пройдет референдум об избирательном праве для 16-летних 13:47
Алиса Фрейндлих вылечилась от коронавируса 13:40
Стандарты работы домов престарелых предлагают изменить 13:32
Уральские металлурги придумали, как улучшить производство стали 13:31
В Московском зоопарке родился птенец пеликана 13:26
В Германии собак научили с 94-процентой точностью выявлять больных COVID-19 13:24
Песков назвал абсолютно неприемлемым санкционное давление США 13:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
04.02.2021 15:09
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге аферистка обманула 384 человек на 40 млн рублей

Текст: Татьяна Воробьева (Екатеринбург)

Полиция Екатеринбурга завершила расследование дела 34-летней бывшей сотрудницы микрокредитной организации: женщину обвиняют в серийном мошенничестве на общую сумму более сорока миллионов рублей. Пострадавшими по делу проходят 384 человека.

Фото: iStock
Кемеровчанка продала квартиру, чтобы отдать мошенникам 3 млн рублей

"С мая 2018 года по ноябрь 2019-го женщина работала финансовым консультантом, находила граждан, которых убеждала за вознаграждение оформить на себя кредит, возвращать долг и проценты она обещала сама", - рассказали в отделении по связям со СМИ городского управления МВД.

Фигурантка вела свою деятельность так, как это делают организаторы финансовых пирамид: она гасила кредиты одних клиентов за счет займов других. Часть денег женщина тратила на свои нужды. Таким способом обвиняемая обманула 353 человека. Также на счету злоумышленницы - 27 оказавшихся в должниках граждан: они даже не подозревали, что на них оформлены займы. По версии следствия, сотрудница "быстро-денег" использовала копии их паспортов.

"Еще четыре клиента фирмы, где работала обвиняемая, пострадали, когда захотели погасить личный заем: она похитила с их банковских счетов средства и направила на погашение своих долгов", - сообщили в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Во время обыска в квартире фигурантки, помимо прочих вещдоков, правоохранители нашли тетрадь, куда она вносила имена заемщиков.

"Женщина ранее уже была судима за мошеннические действия и в 2009 году приговорена к пяти годам лишения свободы, - сообщили в МВД. - Новое дело по статьям 159 УК РФ "Мошенничество" и 158 "Кража" передано в Ленинский районный суд".

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Боррель: ЕС нуждается в диалоге с Россией
Песков назвал абсолютно неприемлемым санкционное давление США
В России появится постоянный механизм регулирования экспорта зерна
Welt: Россия смогла удивить Запад вакциной "Спутник V"
ФСБ: Более 130 тысяч хакерских сайтов было заблокировано в 2020 году
Видео: ФСБ пресекла деятельность 28 подпольных оружейных мастерских в России
Как заставить компанию заплатить за брак при установке двери