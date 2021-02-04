В Югре ребенок попал в реанимацию после урока физкультуры в бассейне

В Сургуте во время урока физкультуры в бассейне захлебнулся мальчик: он не смог сам выбраться из воды. В итоге ребенок попал в реанимацию.

Инцидент произошел накануне, 3 февраля, около 17 часов по местному времени. По одним данным, девятилетний мальчик захлебнулся и начал тонуть во время игры с одноклассниками, по другим - во время отработки навыков плавания. Так или иначе, трагедия случилась во время урока физкультуры в общеобразовательной школе.

Песонал школы вытащил третьеклассника из воды и вызвал "скорую". Мальчика увезли в реанимационное отделение в тяжелом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности (часть 2 статьи 293 УК РФ). Руководство школы подозревают в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работает следственная группа. Расследование продолжается.

Городская прокуратура также начала проверку случившегося.

- В ходе проверки будет дана оценка неисполнению образовательной организацией обязанности по созданию безопасных условий обучения, требований мер безопасности на воде, соблюдению порядка допуска педагогических работников, своевременности оказания первой медицинской помощи ребенку, - говорится в сообщении.

По итогам будут приняты меры прокурорского реагирования.

Уточняется, что возбуждено еще одно уголовное дело - об оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности, причинивших тяжкий вред здоровью (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ). Ход расследования уголовных дел контролируется прокуратурой.