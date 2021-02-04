Видео: В Челябинске забил фонтан кипятка высотой в четыре этажа

На улице Богдана Хмельницкого в Челябинске случилась зрелищная коммунальная авария, которая попала на видео, распространенное в соцсетях. Прямо посреди дороги забил фонтан из кипятка.

Инцидент случился накануне, 3 февраля, поздно вечером. Как рассказали "РГ" в пресс-службе администрации города, устранить аварию планируют к 15 часам дня. Сейчас идут сварочные работы. Из-за происшествия пришлось отключить отопление и горячее водоснабжение в трех жилых домах и детском саду.

На видео и фото видно, что струя воды достает примерно до четвертого этажа дома.

Кстати

В Екатеринбурге на Ломоносова, 55 недавно тоже случилась серьезная коммунальная авария: затопило подъезд в жилом доме, после чего полностью обледенели лестничные марши. В итоге пришлось менять участки трубопровода теплоснабжения.

Сейчас, по сообщению мэрии, в коридорах система находится в рабочем состоянии. На лестничной клетке еще остались лужи и часть льда.