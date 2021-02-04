Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов: Университет - не зона политической борьбы

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов выступил с обращением, где пообещал не преследовать студентов и преподавателей за политические взгляды. Обращение опубликовано на сайте вуза.

"Сегодня мы с вами находимся в ситуации резко накалившегося общественного конфликта. К большому сожалению, все чаще его участники отказываются от диалога в пользу обострения и мобилизации. Такого рода призывы для университета - ловушка, в которую нам нельзя попадать", - отметил ректор, подчеркнув, что настоящий университет не должен становиться площадкой политической борьбы.

"Мы за науку и за образование. Мы считаем, что университету по силам объединять людей с самыми разными политическими позициями - и не только объединять, но и предлагать обществу и государству профессионально обоснованные, сделанные с холодной головой решения", - говорится в обращении ректора.

Ярослав Кузьминов считает всех "вышкинцев" "талантливыми и зрелыми людьми, способными нести ответственность за свои поступки. Даже если эти поступки ошибочны".

"Мы никогда не преследовали студентов и преподавателей по принципу их политических взглядов и убеждений и не будем этого делать", - заверил Кузьминов. Но напомнил, что есть правила внутреннего распорядка ВШЭ, где прописано: участие в политической борьбе с использованием ресурса университета, будь то бренд или другие корпоративные ресурсы, недопустимо. Такого рода попытки, по словам Кузьминова, будут пресекаться.

"Университет не может и никогда не будет подстраиваться под расписание уличных протестов и ориентироваться на график тех или иных гражданских акций, тем более находящихся вне рамок существующего правового поля, - заверил Ярослав Кузьминов. - Университет по-прежнему открыт. Мы готовы обсуждать все проблемы, но не на трибуне митинга и не в жанре абстрактных публичных кампаний, ориентированных на поднятие градуса эмоционального настроя широкой общественности. Считаю исключительно важным именно сейчас сохранять университетские традиции содержательного, конструктивного и спокойного диалога".